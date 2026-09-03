CyL pide al Gobierno que retire su propuesta de financiación e impulse un modelo de "igualdad" consensuado con las CCAA

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - JCYL TV

VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha solicitado al Gobierno que retire su propuesta del sistema de financiación autonómica que llevará este viernes al Consejo de Política Fiscal y Financiera, puesto que el Ejecutivo central "no ha tenido en cuenta" las alegaciones planteadas por las comunidades y constituye un modelo "claramente perjudicial" para toda España, pero "muy específicamente" para la comunidad de Castilla y León.

Así lo ha trasladado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha recordado que una "amplia mayoría" de las comunidades autónomas solicitaron al Ejecutivo central un retraso en la celebración de esta cita ante la "falta de información y documentación" en un asunto de tanta importancia como es la financiación autónoma.

"Desgraciadamente este mes que ha tenido el gobierno para reflexionar no ha servido para que cambie su posición", ha lamentado el portavoz, quien ha criticado que el Gobierno no haya intentado alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas para impulsar una financiación en igualdad de condiciones para todas las autonomías.

Precisamente, ha censurado que el Gobierno que lidera Pedro Sánchez quiera "imponer" el "modelo de Oriol Junqueras para "comprar el apoyo parlamentario y alargar algo más el contenido de la legislatura a cambio de ceder en lo que es de todos que es la financiación autonómica".

"Es una cosa muy seria, que hubiera requerido trabajo por parte de todos, intento de acuerdo y vocación de intentar puntos de consenso", ha incidido el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, al tiempo que ha subrayado que el Gobierno ha "preferido ceder ante la posición de Esquerra Republicana".

Por todo ello, ha asegurado que el deseo de la Administración es que el Ejecutivo central "rectifique" y retire este modelo "impuesto" por Junqueras con el objetivo de iniciar una negociación del mismo beneficiosa para todas las comunidades autónomas.

El "perjuicio" para Castilla y León es "muy evidente" con este modelo, ha explicado el consejero, porque el Gobierno pone encima de la mesa unos 20.795 millones de euros, dinero que viene de los impuestos del conjunto de los españoles, pero el reparto es "claramente beneficioso" para los intereses de sus "socios separatistas y muy perjudicial para el conjunto de España y para Castilla y León en particular".

Esto en la medida en que de esos 20.975 millones de euros que el Gobierno reparte del impuesto a los españoles, a Castilla y León se le asignan solo 271 millones de euros, ha detallado el portavoz del Ejecutivo autonómico.