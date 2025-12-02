CyL pide a los productores de porcino aumentar la precaución biosanitaria en los centros de cría

SEGOVIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha comunicado a los productores de porcino aumentar las precauciones biosanitarias en los centros de cría, a fin de evitar la posible llegada del virus tras su detección en varios ejemplares de jabalíes en Cataluña.

Así lo ha manifestado el director del Instituto Técnico Agrario de Castilla y león, Itacyl, Rafael Sáez, durante una visita realizada a Segovia para asistir a la jornada 'Alimentos que acercan territorios', donde varias diputaciones han compartido sus experiencias en la promoción de los productos alimentarios originarios de sus territorios. En Segovia, el sector porcino es "muy relevante y la preocupación entre los ganaderos es alta".

"Estamos, como siempre, atentos y teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad que, en este momento, estamos reforzando", ha manifestado Sáez, que ha pedido a los consumidores calma porque "la peste porcina no es una enfermedad que afecte al consumidor", ha asegurado el director del Itacyl.

No obstante, la preocupación por la posible crisis del mercado del porcino es "latente", tal como también ha valorado el gerente de la marca de garantía Cochinillo de Segovia, Procose, José Ramón Marinero.

"La información no es mucha, aunque desde la Administración han aconsejado esperar a ver cómo evoluciona, pero mientras tanto tomar todas las medidas preventivas al alcance de cada productor", ha explicado Marinero que asegura que la marca de garantía aplica medidas de bioseguridad "extremas desde hace mucho tiempo". "En Procose nos e permite la entrada a granjas a ningún tipo de factor que no sea necesario para la explotación", ha relatado el gerente.

"Estamos muy pendientes de lo que pueda pasar en Cataluña, aunque respecto a lo que pueda pasar con la comercialización de cochinillos no hay tanta preocupación porque es un producto que no se llega a exportar y es un consumo nacional, aunque estamos muy alertas", ha ampliado Marinero.