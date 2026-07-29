CyL prolonga la apertura de instalaciones juveniles de Ávila y Segovia para evacuados y personal del operativo

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio forestal de Burgohondo, a 28 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España) - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta prolonga la apertura excepcional de la Residencia Juvenil Emperador Teodosio y el Albergue Juvenil Arturo Duperier, en las provincias de Ávila y Segovia, para acoger a mayores evacuados por los incendios y a personal del Operativo de extinción, de forma que mantendrán su apertura durante el mes de agosto ante la situación de "excepcional gravedad".

Ante la magnitud del incendio y con la finalidad de mantener estas instalaciones abiertas y a disposición de los operativos de prevención y extinción de incendios forestales, la Residencia Juvenil Emperador Teodosio seguirá ofreciendo sus 90 plazas hasta el 9 de agosto.

De igual forma, se prolonga la atención en el Albergue Juvenil Arturo Duperier hasta el 30 de agosto, lo que ofrece 30 plazas más.

La decisión de la Dirección General de Juventud de mantener abiertos estos recursos "no sólo supone una medida de prudencia y prevención, sino también una inversión en seguridad y protección de las personas".

El director general del área, Pablo Lázaro, ha señalado que con motivo del desalojo preventivo de numerosas localidades del Valle del Tiétar y otras zonas afectadas, la disponibilidad de recursos públicos de acogida, como las residencias y los albergues juveniles, "ha resultado fundamental para garantizar una atención digna, tanto a las personas evacuadas, como a los profesionales que participan en las labores de extinción".

Dentro de esta red de instalaciones públicas, en la ciudad de Ávila se encuentra el Albergue Juvenil Arturo Duperier, que desde el inicio de la emergencia ha puesto a disposición del Operativo de extinción de incendios la totalidad de sus 30 plazas de alojamiento, reforzando así la capacidad de respuesta de las administraciones públicas ante una situación de excepcional gravedad.

Desde el día 24 de julio, esta instalación ha prestado asistencia a los efectivos desplegados sobre el terreno, al ofrecer unas condiciones adecuadas de descanso y recuperación.

Por otra parte, desde el 25 de julio se encuentran alojadas en la Residencia Juvenil Emperador Teodosio, en la capital segoviana, unas 24 personas evacuadas de una residencia de mayores ubicada en Sotillo de la Adrada (Ávila), así como cinco de sus trabajadores.

Con ello, la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales habilita estos espacios que permiten preservar la convivencia del grupo evacuado, facilitando el seguimiento de sus necesidades sociosanitarias y ofreciendo tranquilidad tanto a los propios residentes como a sus familias.

Este servicio y la ampliación de la atención se garantiza gracias a la "extraordinaria profesionalidad, compromiso y vocación de servicio público" de los trabajadores de estas instalaciones, en palabras del director general de Juventud, que colaboran en ayudar a que las personas alojadas encuentren un entorno acogedor en la situación actual, ha destacado Lázaro.