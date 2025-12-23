CyL prorroga un año más la consideración del Plan Industrial de Renault como Proyecto Prioritario

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado extender, hasta el 31 de diciembre de 2026, la vigencia de la declaración de Proyecto Industrial Prioritario para el Plan Industrial de Renault España en las plantas de Castilla y León.

La prórroga responde a una solicitud de la propia compañía ante la evolución del sector de la automoción, donde la descarbonización y la digitalización de toda la cadena de valor se han vuelto prioritarias para ganar eficiencia medioambiental competitividad, detalla la Junta a través de un comunicado.

La extensión de un año adicional permitirá a Renault adaptar sus modelos a los nuevos estándares de emisiones, conectividad y seguridad desarrollados por el Centro I+D+i de Renault Group en Valladolid, gestionar la ejecución en paralelo y concatenación de diversos modelos en sus distintas fases de lanzamiento al mercado, así como finalizar con éxito las inversiones y los retos tecnológicos planteados originalmente.

En este sentido, el consejero y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha recordado en rueda de prensa que la relación entre Renault y Castilla y León "siempre" ha sido "una historia de compromiso mutuo, de confianza y de inversiones útiles". "Eso nos ha permitido, junto con otras muchas empresas, consolidarnos dentro de España como la comunidad con más capacidad dentro del sector del automóvil y también una comunidad referente en todo lo que es la cadena de valor y la industria auxiliar del sector de automoción", ha apostillado.