CyL rebaja a dos los incendios en IGR 2 tras una jornada "muy favorable", aunque mantiene otros cuatro en nivel 1

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León cierra la jornada del viernes con dos 'grandes incendio forestales' --aquellos que se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2-- tras una jornada "muy favorable" en la lucha contra el fuego, aunque mantiene cuatro fuegos en gravedad 1 y otros cinco activos, pero en nivel 0.

Así se desprende de la información facilitada por Inforcyl y recogida por Europa Press con datos a las 22.30 horas, donde se refleja que en el caso de los más graves, permanecen en el índice más grave en León los de Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro, mientras que en nivel 1 se encuentran Barniedo de la Reina y La Baña, en la provincia de León, el de Porto (Zamora) y el de Cardaño de Arriba, en Palencia.

Por otra parte, la Comunidad registra otros cinco incendios activos, pero en gravedad 0, en Anllares del Sil, Yeres y Torre de Babia, en la provincia de León, en San Pedro de Cansoles (Palencia) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora).

En el caso de la provincia de León, la evolución ha sido "muy favorable" durante la jornada de este viernes puesto que la mejora en la evolución del incendio de Fasgar-Colinas, que se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 ha permitido levantar el confinamiento de Igüeña y Colinas, mientras que pasan a incendios estabilizados los de Yeres, Anllares y a controlados los de Garaño y Berlanga del Bierzo.

Así lo ha trasladado el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, en declaraciones a los medios tras participar en la reunión del CECOPI de esta tarde, en las que ha resaltado que en este momento en la provincia únicamente queda en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el incendio de Fasgar-Colinas, que se mantiene en dicho nivel por precaución.

Por ello, en la reunión que tendrá lugar en la mañana del sábado se valorará si se baja a gravedad 1 puesto que "no hay amenaza para las poblaciones y la situación es muy faborable al no haber llama".

De igual forma, la Comunidad de Castilla y León concluye la jornada de este viernes sin registrar poblaciones desalojadas o confinadas tras 20 días de lucha contar el fuego tras levantarse el confinamiento de los localidades leonesas de Igüeña y Colinas tras la evolución favorable del fuego de Fasgar-Colinas.

En lo que respecta a la provincia de Zamora, el incendio de Sanabria estará estabilizado "entre esta noche y mañana" ya que según se preveía en la jornada de este viernes se ha trabajado "bien" y se ha logrado controlar el único frente activo que aún existe, un foco entre las localidades de San Ciprián, en Zamora, y La Baña, en León. "Las maniobras dieron resultados y se pudo asegurar gran parte del frente".

Así lo ha explicado el director técnico de extinción en la jornada del viernes, José Luis Gutiérrez, quien ha señalado que para la noche se espera una humedad del 100 por ciento que no permitirá usar fuego técnico para acabar de perimetrar la zona, pero sí el uso de maquinaria pesada en el frente activo que aún resiste.