CyL rebaja a seis los "grandes incendios", con cinco en gravedad 1 y siete en IGR 0

Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera, Barniedo, Gestoso, en León, y Cardaño de Arriba, en Palencia, bajan a nivel 1

Castilla y León ha rebajado a seis los "grandes incendios" --los de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2-- mientras que tiene cinco en nivel de gravedad 1 y siete activas, pero en índice 0.

En concreto, y según recoge la web del Infocal consutalda por Europa Press a las 09.15 horas, se encuentra en nivel 2 los focos de Fasgar, La Baña, Colinas del Campo de Martín Toro, Garaño y Molinaseca, todos ellos en la provincia de León, y Porto.

Con respecto al último balance, cinco incendios reducen su nivel de gravedad. Son Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera, Barniedo, Gestoso, en León, y Cardaño de Arriba, en Palencia, todos ellos en nivel 1.

Además hay siete activos que cuentan con un dispostivo que trabaja en evitar reproducciones y rematar su consolidación que son los de Yeres y Canalejas, en León; Resoba, Brañosera y San Pedro de Cansoles; Candelario en Salamanca y Molezuelas de la Carballeda, en Zamora. Además, hay otros once focos que se encuentran controlados.

La evolución ayer fue "positiva", si bien los incendios de Molinaseca y Garaños, en León obligaron a la evacuación de cerca de 400 personas.

LA JUNTA VALORA SU EVOLUCIÓN

La Junta de Castilla y León ha incidido en el "avance positivo" de los incendios, donde aprecia "una disminución de la intensidad en diferentes frentes."

Los fuegos que han descendido de nivel se encuentran sin llama, no suponen riesgo para la población ni mantienen cortes en la red viaria. No obstante, continúan bajo estrecha vigilancia para atajar las reproducciones que pudieran producirse, y se mantiene la labor de enfriamiento hasta su control definitivo. Entre los incendios que reducen su IGR de 2 a 1 son los de ámbito provincial de Llamas de Cabrera, Anllares y Gestoso-Oencia.

En cuanto a los incendios de carácter autonómico que afectan a más de una provincia, el de Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba (León y Palencia) pasa también de IGR 2 a 1, y el de Canalejas desciende hasta 0, tras no registrar reproducciones.

Durante la tarde de ayer, en la provincia de León se registraron dos nuevos incendios, en Garaño y Molinaseca. Ninguno de ellos presenta "origen natural confirmado". Ambos fueron clasificados inicialmente como IGR 2. Molinaseca ha mostrado una evolución favorable, han indicado desde la Junta.

Respecto al incendio de Fasgar-Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, dada su cercanía y la necesidad de una gestión única, ha sido unificado bajo una sola dirección técnica y se gestiona como un solo incendio, aunque en origen fueran dos diferentes.

Por su parte, el incendio de Porto-La Baña, que también es un incendio autonómico al extenderse entre León y Zamora, continúa en IGR 2. La mayor parte del perímetro zamorano se encuentra controlado, pero mantiene "cierto riesgo" para la población en la zona de La Baña, lo que justifica que se mantenga dicho nivel 2, concluye la Junta.