Diez carreteras cortadas por los incendios en León, Zamora y Cáceres

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diez carreteras continuan cortadas este lunes, 25 de agosto, a consecuencia de los incendios, según ha informado la Dirección General de Trafico (DGT) alrededor de las 10.00 horas.

Todas las vías afectadas pertenecen a la red secundaria y la mayoría se encuentran localizadas en la provincia de León donde tienen interrumpido el tráfico las carreteras LE126 a la altura de La Braña; lala LE42-12 en Cariseda, LE4503 en Vega de Caballeros, LE4516 en Mora de Luna, la 45-23 en Otero de las Dueñas, 52-28 en Bouzas, 53-30 en Higüeña y 73-11 en Nogar.

En Zamora, otra de las provincias de Castilla y León más afectadas por el fuego, está cortada la ZA-103 en Vigo de Sanabria y en la provincia de Cáceres la CC-224 a la altura de Hervas.