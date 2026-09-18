CyL rechaza el Plan de Educación Inclusiva porque limita la libertad de familias para elegir centro de escolarización

Pardo, a primera por la derecha, en la Sectorial de Educación celebrada este viernes en el Ministeiro. - JCYL

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María Pardo, ha trasladado este viernes el rechazo de Castilla y León al Plan Estratégico de Educación Inclusiva presentado por el Ministerio al considerar que plantea un modelo que puede restringir la libertad de las familias para elegir la modalidad de escolarización que mejor responda a las necesidades de sus hijos.

Así lo ha planteado Pardo durante su participación en la Sectorial de Educación entre el Ministerio de Educación y las comunidades donde se ha abordado p el reparto de fondos para Formación Profesional, el Plan Estratégico de Educación Inclusiva y la futura reducción de ratios de alumnado por aula.

La Junta defiende que educación inclusiva y Educación Especial "son compatibles" al tiempo que considera que la inclusión debe garantizar a cada alumno el entorno educativo, los profesionales y los apoyos "que mejor respondan a sus necesidades", ya sea en un centro ordinario o en un centro de EE.

Por ello, la consejera ve "imprescindible" preservar la función de escolarización y atención directa de los centros de Educación Especial, además de su papel como centros de referencia y apoyo,

La Comunidad rechaza, por tanto, un modelo que priorice una única modalidad de escolarización y defiende la libertad de elección de las familias, la atención personalizada y la coexistencia de diferentes modalidades educativas.

Asimismo, la consejera ha puesto sobre la mesa la necesidad de que cualquier transformación en materia de educación inclusiva garantice el papel esencial de los centros de Educación Especial y la libertad de elección de las familias, y cuente con el adecuado soporte económico por parte del Estado y respete, además de que debe respetar competencias de las comunidades autónomas y el ordenamiento jurídico.

Igualmente, María Pardo ha votado en contra de los ratios planteados por el Ministerio de Educación al considerad que es una cuestión que debe abordarse "en diálogo" con las comunidades autónomas, además de que ha rechazado que se impongan medidas "sin la financiación necesaria".

En el caso de Castilla y León, sólo en el primer ciclo de Educación Infantil, la aplicación de las ratios planteadas supondría casi triplicar los recursos financieros necesarios.

Por ello, Castilla y León ha reclamado conocer la memoria económica de la reforma y cómo prevé el Ministerio financiar unas medidas que requerirán incrementar las plantillas y adecuar espacios educativos.

Por otro lado, en la Sectorial se ha abordado la distribución territorial de fondos correspondientes a diferentes programas de cooperación.

De acuerdo con la propuesta trasladada, a Castilla y León le corresponden 1.305.149,69 euros en las líneas ya cuantificadas: 796.766,58 euros para Campeonatos Skills, 108.383,11 euros para movilidad de alumnado y personas en formación y 400.000 euros para proyectos de Formación Profesional.

A estas cantidades deberá añadirse la correspondiente a formación y estancias formativas, que no figuraba todavía determinada en la documentación analizada.