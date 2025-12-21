CyL reconoce siete proyectos de sostenibilidad en municipios pequeños con los Premios Fuentes Claras 2025

VALLADOLID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León ha concedido los Premios Autonómicos Fuentes Claras para la Sostenibilidad en Municipios Pequeños correspondientes a 2025, un galardón que reconoce a siete iniciativas que combinan sostenibilidad medioambiental, social y económica.

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la orden por la que se otorgan estos premios, incluidos en la convocatoria mediante la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de 22 de abril de 2025.

En la modalidad de entidades locales de menos de 1.000 habitantes, el primer premio ha recaído en la Junta Vecinal de Guzmán-Pedrosa de Duero (Burgos) por el proyecto 'Rehabilitación de la Fuente San Quinces - Biblioteca Verde', y el segundo premio en el Ayuntamiento de Garcibuey (Salamanca) por 'Turismo y naturaleza para el desarrollo sostenible'.

En dicha modalidad han obtenido accésit la Mancomunidad Raíces de Castilla (Burgos) por 'Ruta Raíces de Castilla. Naturaleza, cultura y turismo sostenible' y el Ayuntamiento de Valderrey (León) por 'Lagunas, oasis de mariposas y refugios de aves'.

En la categoría de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, el primer premio ha sido otorgado a la Asociación para el Desarrollo de la Tierra de Lara (Burgos) por 'Camino de San Olav, ruta de futuro', y el segundo premio al Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (Valladolid) por 'Educación ambiental para la sostenibilidad agraria y la conservación de la biodiversidad', mientras que la Asociación Las Mestas (Salamanca) ha recibido un accésit por el proyecto 'Huertos vivos'.

La concesión de los Premios Fuentes Claras incluye un diploma, una figura artesanal de terracota y una dotación económica de 6.000 euros para cada primer premio y de 3.000 euros para cada segundo premio, mientras que los reconocimientos no tienen dotación económica. En la actual edición se han presentado 34 proyectos en las tres modalidades.

Los Premios Autonómicos Fuentes Claras, que se convocan desde el año 2000, tienen como objetivo reconocer públicamente las iniciativas encaminadas a la mejora del medio ambiente, la calidad de vida de la ciudadanía y el desarrollo sostenible en municipios pequeños.

La convocatoria valora aspectos como la sostenibilidad económica, social y ambiental, la singularidad, la transferencia de soluciones a otros municipios y la incidencia en la calidad de vida local.

En el marco de estos premios, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio organizará en 2026 las Jornadas de Escuela de Alcaldes para reforzar el conocimiento y la difusión de los proyectos galardonados, así como visitas in situ para conocer su impacto.