CyL recuerda a las víctimas de Adamuz (Córdoba) y se suma al dolor ante la tragedia

Minuto de silencio convocado en Segovia ante el Acueducto. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las principales instituciones de la comunidad y de sus provincias han convocado este lunes actos de minuto de silencio para manifestar el pesar y las condolencias por las personas que han perdido la vida en el accidente de tren ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y todos los consejeros que conforman su Gobierno autonómico han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario. "La muerte nunca se espera donde nos está aguardando", ha señalado el dirigente autonómico.

En la puerta de la Presidencia de la Junta y tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario reunido a las 10.00 con el fin de aprobar el Decreto de convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 15 de marzo, el presidente ha encabezado un minuto de silencio en memoria de todos los afectados por el siniestro.

También en las Cortes, los procuradores y el presidente del Parlamento autonómico se han sumado al minuto de silencio en recuerdo por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). "Todas esas vidas perdidas nos duelen como propias", ha señalado Carlos Pollán que ha asegurado tener "el corazón roto ante una tragedia nacional".

Las principales instituciones de las capitales de provincia de la comunidad han convocado actos de pésame en una o varias ubicaciones. Así, en Ávila se han guardado minutos de silencio ante las sedes del Ayuntamiento de Ávila, Diputación de Ávila y la Subdelegación de Gobierno de Castilla y León.

Consistorio y Diputación enviaban en dos comunicados de prensa las palabras del alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, enviando en su nombre y en el de la capital y provincia sus condolencias por las víctimas y el apoyo a los heridos, así como a sus familiares y allegados, y ánimos a los servicios de emergencias. Lo mismo ha hecho la Subdelegación del Gobierno de Ávila tras el minuto de silencio, en el que ha trasladado sus "condolencias y apoyo a las familias y personas afectadas en estos momentos de dolor".

En Burgos, la concentración de duelo se ha celebrado ante el Ayuntamiento de la ciudad, con participación de ciudadanos, representantes de la Corporación, con la alcaldesa, Cristina Ayala, al frente, así como representantes de la Junta de Castilla y León, la Diputación y el diputado nacional Ángel Ibáñez, a quienes la alcaldesa ha agradecido su presencia en "un día marcado por la tristeza y el recogimiento".

En la capital leonesa, representantes del Ayuntamiento de León, la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Ponferrada y el Consejo Comarcal del Bierzo, como el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, o el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, entre otros, han participado en actos convocados en señal de condolencia y solidaridad por las víctimas del accidente ferroviario.

Decenas de palentinos se han concentrado en la Plaza Mayor de la capital para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de ferrocarril ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz este domingo. La alcadesa, Miriam Andrés, ha manifestado a los medios de comunicación su dolor y empatía con las víctimas y sus familiares en nombre del Ayuntamiento.

Por su parte, la presidenta de la Diputación y presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Ángeles Armisén, se ha sumado al minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Saldaña, donde también se han congregado numerosos ciudadanos para recordar a las víctimas.

En Salamanca, el alcalde, Carlos García Carbayo, ha encabezado el minuto de silencio que se ha guardado en la Plaza Mayor de la ciudad a las 12 del mediodía de este lunes, acompañado por gran parte de la Corporación municipal. El regidor ha expresado su "lamento más profundo por lo que ha ocurrido en este tremendo accidente" y ha trasladado su solidaridad con las personas que han resultado heridas".

El alcalde salmantino también se ha puesto a disposición de las personas que necesiten algún apoyo por parte del Ayuntamiento, de modo que espera comunicaciones sobre ello que entiende que se canalizan a través de las comunidades autónomas.

En esta capital, también se ha desarrollado un acto de minuto de silencio ante la sede de la Subdelegación del Gobierno.

En Segovia, representantes de la práctica totalidad de instituciones se ha reunido al pie del Acueducto para celebrar el minuto de silencio en un acto conjunto. Junto al Ayuntamiento de la ciudad, Diputación y Subdelegación del Gobierno se han reunido representantes sindicales, políticos (diputados nacionales y regionales, senadores y concejales locales), el defensor de la Ciudadanía, representantes de la Federación Empresarial, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado junto a la Policía Local y personal del Ayuntamiento, Diputación y Subdelegación. En el caso del Ayuntamiento, por ausencia del alcalde (programada en su agenda) ha encabezado al representación la teniente de alcalde primera, la edil May Escobar.

En Soria, las administraciones sorianas se han sumado en la mañana de este lunes al luto con un minuto de silencio a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Soria, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la ciudad.

La Plaza Mayor de Valladolid ha sido escenario, a mediodía de este lunes, del minuto de silencio que se ha guardado como muestra de pesar por el accidente de tren que se produjo el domingo en Adamuz (Córdoba) y en el que, por el momento se han confirmado 39 personas fallecidas.

Varias decenas de personas, entre ellas la corporación municipal casi al completo, se han concentrado ante la fachada del Ayuntamiento para manifestar su pésame y el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha atendido a los medios de comunicación para transmitir el "más sentido pésame" de parte del Consistorio "a todas las víctimas" y a "todos los familiares" de las mismas, al tiempo que ha deseado una pronta recuperación a los heridos.

Carnero, en un día "muy triste", ha confirmado que el Ayuntamiento que dirige guardará los tres días de luto que se han declarado en ámbito nacional y ha recordado que a primera hora de la mañana envió un correo electrónico al alcalde de Adamuz para poner a disposición de este municipio los medios del Consistorio vallisoletano que pueda necesitar. Asimismo, ha agradecido el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para atender a las víctimas y tratar de restablecer la situación.

En Zamora, los responsables de las principales administraciones han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente. Los políticos y miembros de otros colectivos de la provincia se han concentrado en la plaza de Viriato, frente a la sede de la Diputación, y han expresado allí su dolor por el suceso, "uno de los accidentes de tren más trágicos de la historia de España", según ha constatado el presidente de la Diputación, Javier Faúndez.

El mandatario alistano ha sido el encargado, junto al subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, de poner voz a un dolor que "queda lejos en la distancia, pero cerca en el sentimiento", según ha recalcado Faúndez. A su lado, el representante gubernamental ha admitido que toda la sociedad española se encuentra en "un estado de dolor y consternación" por un suceso que, a la hora a la que ha tenido lugar este sencillo homenaje, había causado, al menos, 39 muertes.