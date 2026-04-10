CyL registra casi 98.000 declaraciones presentadas de la Renta y un aumento del 9,9% en el tercer día de campaña

Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS 05/4/2022 - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/VALLADOLID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La campaña de la Renta 2025 avanza en Castilla y León con 97.988 declaraciones presentadas hasta el 10 de abril, lo que supone un incremento del 9,9 por ciento respecto al mismo momento del pasado año, y se han abonado 6.304 devoluciones por un importe de 2,86 millones de euros.

En estos tres primeros días, también crecen de forma destacada las solicitudes de devolución, que alcanzan las 84.655 (8,96 por ciento), así como el número de contribuyentes que han navegado por la web de la Agencia Tributaria, con una subida del 15,5 por ciento.

En términos económicos, el importe total de las devoluciones solicitadas en Castilla y León asciende a 68,53 millones de euros, un 5,5 por ciento más que en la campaña anterior en las mismas fechas.

Por su parte, las devoluciones ya pagadas muestran un crecimiento más moderado en cuantía, con un incremento del 1,38 por ciento, aunque en número aumentan un 5,77 por ciento hasta superar las 6.300 operaciones.

En términos nacionales, la Agencia Tributaria ha pagado un total de 93,4 millones de euros a unos 172.000 contribuyentes en el primer día en el que se han iniciado las devoluciones de la Campaña de la Renta 2025, según han informado fuentes del organismo.

Del total de 2.213.000 declaraciones presentadas a cierre de ayer, un 8,1% más respecto al ejercicio pasado, 1.918.000 eran a devolver, cifra un 7,3% superior a la de hace un año.

De ellas, la Agencia Tributaria ya ha pagado un total de 172.000 declaraciones, lo que supone un incremento del 9,7% frente a la campaña anterior, por un importe total de 93,4 millones, un 13,7% más.

Las presentaciones por internet comenzaron el miércoles y ya, este viernes, los contribuyentes han empezado a recibir las primeras devoluciones de una campaña en la que se prevén 25.251.000 declaraciones, un 2,1% más que el año pasado.

Del total de declaraciones, se espera que 15.706.000, un 2,8% menos respecto al año pasado, den derecho a devolución por un importe global estimado de 13.271 millones de euros, un descenso del 3,2% frente al ejercicio anterior.

Por su parte, la Agencia Tributaria prevé que habrá un total de 7.709.000 declaraciones que resulten a ingresar, un 10,3% más, por un importe de 24.628 millones de euros, lo que supone un aumento del 18,4% frente al año pasado.

Este año, la campaña cuenta, como principal novedad, con una ampliación de los beneficiarios potenciales de 'Renta Directa'. Este servicio para la presentación instantánea de declaraciones sencillas se amplía a nuevos colectivos para llegar a nueve millones de posibles usuarios, el doble del alcance potencial del año pasado.

Además, se amplían los mensajes preventivos antes de la presentación de la declaración para evitar errores que den lugar a comprobaciones posteriores y se añaden avisos para no perder derechos a deducciones autonómicas.

En cuanto a las previsiones del Impuesto de Patrimonio, la Agencia Tributaria prevé unos ingresos totales de 2.473 millones de euros, un 15,4% más, con un número total de declaraciones de 220.797, un 2,5% menos.

CALENDARIO DE LA CAMPAÑA

El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio.

La atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos') y para el plan especial de asistencia en pequeños municipios comenzará el 6 de mayo, con solicitud de cita a partir del 29 de abril, y la atención presencial en oficinas se iniciará el 1 de junio, con solicitud de cita a partir del 29 de mayo. La atención personalizada, por teléfono y en oficinas, seguirá contando con el apoyo de CCAA y ayuntamientos.

Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la Sede electrónica y la 'app' con una visualización clara y cómoda para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles. El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible.