CyL registra cuatro de las diez temperaturas más bajas del país

Lista de las diez temperaturas más bajas del país en la mañana de este domingo 9 de noviembre de 2025. - AEMET

ÁVILA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado cuatro de las diez temperaturas más bajas del país en la mañana de este domingo, 9 de noviembre, con la mínima en la estación de Puerto del Pico (Ávila), donde se han marcado -5,4 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Reinosa (Cantabria) y Cap de Vaquèira (Lleida) lideran la lista con el primer y segundo puesto, respectivamente, al haber anotado -5,5 grados; seguidas de Puerto del Pico, con -5,4; Port Ainé (Lleida), con -4,9, y Nerpio (Albacete), con -4,4.

En sexta posición, se sitúa Astún-La Raca (Huesca), con -4,3 grados, misma temperatura que la mínima en Cuéllar (Segovia), mientras Rascafría (Madrid), en octava posición, ha marcado -3,1 grados. La lista la completan Sanabria Robleda Cervantes (Zamora), con -2,9 grados, y Lagunas de Somoza (León), con -2,8.