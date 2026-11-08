CyL registra dos de las diez temperaturas mínimas de este domingo

Lista de las diez temperaturas mínimas en la mañana de este domingo, 8 de noviembre. - AEMET

SEGOVIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado dos de las diez temperaturas mínimas de este domingo, 8 de noviembre, al marcar -1,1 y -0,9 grados en las estaciones meteorológicas de Cuéllar (Segovia) y San Pedro Manrique (Soria), respectivamente, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Cuéllar y San Pedro Manrique se sitúa en el sexto y séptimo puesto de la lista que lidera Martinet (Lleida), con -2,4 grados; seguida de Esterri d'Àneu, con -2,3, y Vall de Boí, con -1,7, ambas también en la provincia de Lleida.

En cuarto lugar se encuentra, Benasque (Huesca), con -1,5, y en quinto, Campisábalos (Guadalajara), con -1,2 grados, mientras la tabla la completan Molina de Aragón y Sigüenza (Guadalajara), con -0,7 grados en ambos casos, y Bello (Teruel), con -0,4 grados.