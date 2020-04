CyL registra en marzo un total de 3.347 muertes, cerca del doble que el mismo mes de 2019

VALLADOLID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de marzo fallecieron en Castilla y León "por cualquier causa" un total de 3.347 personas, es decir, 1.377 más respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone un incremento de la mortalidad de algo más del 41 por ciento.

Así lo recogen los datos provisionales adelantados por los registros civiles Sistema de Vigilancia de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), recogidos por Europa Press.

En este sentido, los datos arrojan además que de esas 3.347 personas que fallecieron el pasado mes, un total de 2.720 eran mayores de 75 años (81 por ciento), lo que supone una variación de 1.207 personas de ese rango de edad comparado con el mismo mes de 2019. De ellos, 1.350 eran hombres y 1.351 eran mujeres.

Todos estos datos son provisionales debido al retraso en las notificaciones que sufren los registros civiles por culpa de la epidemia del coronavirus.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que el aumento en la mortalidad esperada en España se debe, entre otras cuestiones, a que los ciudadanos han presentado "reticencia" a acudir a hospitales por la crisis del COVID-19.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, el epidemiólogo ha admitido un "incremento importante" en el número de fallecidos en España en los últimos dos meses. "Todos los informes del MoMo lo indican claramente. Ahora bien, la interpretación de ese censo de mortalidad no es fácil", ha comentado.

Según el informe del MoMo publicado este miércoles, del 17 de marzo al 21 de abril se ha producido en España un exceso de mortalidad del 68,9 por ciento con respecto a lo esperado según las cifras habituales en estas fechas durante años pasados. Este sistema estimaba un número de muertos entre estos dos periodos de 39.909; sin embargo, se han producido 67.393, es decir, 27.484 más.

Simón ha reconocido que "obviamente" el COVID-19 "tiene mucho que ver", pero ha apuntado a otros factores. "También sabemos que una parte mucho menor, que no sabemos qué importancia puede tener, se ha podido deber a el hecho de que en hospitales se trataran a montones de pacientes. Esto puede haber implicado retraso en el acceso. No porque los hospitales no estuvieran disponibles, sino porque la gente ha podido ser reticente a ir", ha justificado.

Según el epidemiólogo, esta circunstancia "ha podido implicar un incremento de letalidad por otras causas, como ictus o infartos". "No lo sabemos. Tenemos esas hipótesis. Lo que sí sabemos es que un cuadro clínica en personas de residencias de mayores compatible con COVID-19 es demasiado inespecífico para pensar que todas ellas han muerto por el virus, aunque sí una parte importante", ha detallado.

Simón también ha valorado que la Comunidad de Madrid publique la información de muertes sospechosas por Covid-19. "No me parece mal que de esta información, siempre y cuando deje claro en sus informes los confirmados y los que estamos dando como posibles, sospechosos o hipotéticamente infectados", ha concluido.

