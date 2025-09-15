CyL registra ocho de las diez temperaturas más bajas del país y Sanabria (Zamora) marca la mínima con 2,9º

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado en la mañana de este lunes, 15 de septiembre, ocho de las diez temperaturas más bajas del país, y la estación meteorológica de Sanabria, en la provincia de Zamora, ha marcado la mínima con 2,9 grados.

Se da la circunstancia además de que las cinco temperaturas más bajas del país se han registrado este lunes en Castilla y León ya que a Sanabria le siguen Puerto el Pico, en Ávila, con 5,9 grados, y Lagunas de Somoza, Cubillas de Rueda y Villablino, las tres en la provincia de León, con 6,3, 6,5 y 6,5 grados.

Puerto de San Isidro (León) ha alcanzado la octava temperatura más baja con 7,2 grados, con Ucero y San Pedro Manrique, ambas en Soria, en noveno y décimo lugar con 7,8 y 7,9 grados en cada caso.