CyL registra ocho de las diez temperaturas más bajas de este sábado, con 2,8°C en Sanabria (Zamora)

VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ocho estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado temperaturas mínimas en la mañana de este sábado, 6 de septiembre, que se sitúan entre las diez más frías de todo el país, encabezadas por los 2,6 grados que se han medido en Sanabria, en la provincia de Zamora.

Según figura en la información sobre las temperaturas de este viernes en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) recogidas por Europa Press, cinco de las cinco mínimas más bajas del país corresponden a estaciones de la Comunidad.

Así, tras Sanabria figura la estación de Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, con 4,6 grados; seguida de Villablino (León) y Villardeciervos (Zamora), ambas con 5,2 grados, y Navasfrías (Salamanca), con 5,9 grados.

En sexto y séptimo lugar del ranking de la diez mínimas del país figuran la estaciones meteorológicas de Santibañez de Vidriales (Zamora) y Xinzo de Limia (Ourense), ambas con 6,2 grados; seguidas de Beariz (Ourense), con 6,5 grados, y Riaño y Lagunas de Somoza, en la provincia de León, con 6,9 grados.