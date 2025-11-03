CyL registra seis de las diez temperaturas más bajas del lunes con Puerto el Pico en primer lugar con -3,6º

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado temperaturas mínimas en la mañana de este lunes, 3 de noviembre, que se sitúan entre las diez más frías de todo el país, encabezadas por los 3,6 grados en negativo que se han medido en Puerto el Pico, en la provincia de Ávila.

Según figura en la información sobre las temperaturas de este lunes en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) recogidas por Europa Press, dos de las cinco mínimas más bajas del país corresponden a estaciones de la Comunidad.

Así, tras Puerto el Pico figura la estación de Cap de Vaqueira (Lleida) con -3,4 grados seguida de Reinosa (Cantabria), con -2,6 grados, y Port Ainé (Lleida) y Cuéllar (Segovia), con -2,2 grados en ambos casos.

Y en sexto lugar del ranking de la diez mínimas del país figura Sanabria (Zamora) con -1,6 grados con Lagunas de Somoza (León), Morón de Almazán (Soria) y Villablino (León) en octavo, noveno y décimo con -1,3, -1,2 y -1,1 grados en cada caso.