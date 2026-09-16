CyL ha registrado 15 ataques a la libertad religiosa en 2025, según el OLRC

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha presentado este miércoles su Informe de Ataques a la Libertad Religiosa en España 2025, en el que ha contabilizado un total de 15 casos registrados en Castilla y León durante el último año. La comunidad autónoma se sitúa así por detrás de regiones como Andalucía (37 casos), Cataluña (32) y la Comunidad de Madrid (31) en la distribución geográfica del documento.

A nivel nacional, el informe ha registrado el máximo de su serie histórica -iniciada en 2012- con 306 ataques documentados en todo el país, lo que supone un incremento del 26 por ciento respecto a los 243 casos de 2024 y un 57 por ciento más respecto a los 195 contabilizados en 2023. La presidenta de la entidad, María García, ha afirmado que los datos confirman que la libertad religiosa retrocede en España "de forma continuada y acelerada".

Por confesiones, el documento ha revelado que dos de cada tres ataques en España han tenido como objetivo a los cristianos, sumando 212 casos en total (173 contra católicos, 33 contra cristianos en general, cinco contra evangélicos y uno contra ortodoxos). Asimismo, la comunidad judía ha ocupado el segundo lugar en cifra absoluta con 40 ataques (el 13% del total), mientras que los musulmanes han registrado 26 casos, los Testigos de Jehová 11 y 17 agresiones se han dirigido contra todas las confesiones.

En relación con los tipos de agresión, el estudio ha contabilizado en el conjunto estatal seis casos de violencia física contra creyentes, 73 ataques a lugares de culto y símbolos religiosos (un 59% más que en 2024), 50 vejaciones a creyentes, 72 casos de escarnio a la religión y 105 de laicismo beligerante. García ha remarcado que el aumento de ataques a lugares de culto "debería alarmar a cualquier gobierno que se tome en serio la convivencia".

Finalmente, el Observatorio ha identificado que 105 ataques han tenido su origen en representantes o formaciones políticas, encabezados por PSOE (31 casos), Sumar (26), Podemos (18), Vox (11), PP (7), ERC (6) y CUP (5).

Ante estos resultados, el colectivo ha exigido al Gobierno y a los legisladores proteger los símbolos y templos, mantener el delito de ofensa a los sentimientos religiosos en el Código Penal y respetar el derecho a rezar en la vía pública.