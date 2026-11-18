Archivo - Un grupo de personas mayores paseando por la calle - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León registró un total de 12.606 nacimientos en el año 2025, un 0,52 por ciento más que en el año anterior (65 más en cifras absolutas respecto a los datos de 2024) y anotó el segundo menor incremento porcentual del país donde crecieron el doble --un 1,16 por ciento-- con descensos en cinco comunidades y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Así consta en el informe sobre el Movimiento Natural de la Población y los Indicadores Demográficos de 2025 publicados este miércoles por el INE, según los cuales las defunciones subieron un 1,1 por ciento en Castilla y León hasta 28.877, frente a 28.568 de 2024 (309 más en cifras absolutas).

Se trata en este caso del cuarto menor aumento el país donde las defunciones subieron el doble (2,0 por ciento) y sólo cayeron en cuatro territorios.

Esto supone que Castilla y León ha registrado de nuevo el segundo peor saldo vegetativo, con -16.271 personas, tras Galicia, con -19.838, y es superior además al saldo vegetativo de 2024 (-16.027) y de 2023 (-15.606 personas). El saldo vegetativo sólo ha sido positivo en cuatro territorios liderados por la Comunidad de Madrid, con 1.971 más.

Por su parte, el número medio de hijos por mujer en Castilla y León se sitúa en 1,07, ligeramente inferior al nacional que alcanza los 1,11, con la tercera esperanza de vida más alta al nacer con 84,6 años, por encima de la media que se sitúa en 84,1 años.

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