CyL registró un mes de agosto muy cálido con 18 días de máximas superiores a los 30º, cinco más que la media

Mapa elaborado por la Aemet sobre el resumen de precipitaciones en agosto en CyL - AEMET

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de agosto "muy cálido" que se saldó con una anomalía de 1,6 grados más respecto al valor medio para el octavo mes del año y alcanzó un total de 18 días con temperatura máxima superior o igual a 30 grados, cinco más que los correspondientes al período de referencia (13).

Así consta en el 'Avance Climatológico Mensual' del pasado mes elaborado por la Aemet y consultado por Europa Press que sitúa el 13 de agosto como el día más cálido de agosto con 26,5 grados de temperatura media mientras que el día más frío fue 27 con una temperatura media de 14,2 grados.

Además y según este informe, las temperaturas diurnas, nocturnas y medias alcanzaron anomalías positivas de 1,4, 1,8 y 1,6 grados, respectivamente.

La Aemet ha explicado que la evolución mensual de las temperaturas diurnas y nocturnas fue similar y ha recordado que tras mantenerse por encima de su promedio y alcanzar los valores más elevados en torno a los días 13 y 18 las máximas y a los días 14 y 19 las mínimas ambas iniciaron un descenso a partir de los días 18 y 19 respectivamente.

Esta transición a la baja se vio interrumpida por un repunte en torno a los días 22 y 23 para las máximas y a los días 24 y 25 para las mínimas. Tras este intervalo, ambas continuaron descendiendo hasta el 27 de agosto cuando registraron sus valores mensuales más bajos y se rebasaron numerosos récords históricos de máximas más bajas.

La Aemet ha destacado el descenso aproximado de 7,3 grados experimentado por las temperaturas diurnas entre los días 19 y 20. Por su parte, los contrastes térmicos más acusados del mes se registraron los días 13 y 18 cuando la oscilación térmica superó los 20 grados a nivel general con un comportamiento similar los días 1, 7 y 12, "a tan solo unas décimas de alcanzar esos mismos valores".

Sin embargo y a diferencia de lo que ocurrió el mes anterior, calificado de muy seco, agosto de 2026 tuvo un carácter de mes húmedo ya que alcanzó un superávit del 16 por ciento respecto al valor medio --en julio la precipitación acumulada registró un déficit del 72 por ciento respecto al promedio mensual--.

La Aemet ha aclarado no obstante que los valores medios registrados han sido similares a los correspondientes al período de referencia. Los valores más bajos de precipitación, inferiores a 10 litros por metro cuadrado, se localizaron predominantemente en el centro y sureste de la comunidad, mientras que los valores más elevados, superiores a 30 litros por metro cuadrado, se han registrado en el norte y oeste de la Comunidad, y en el norte de Soria.

Ha sido en la segunda mitad del mes cuando se han registrado los mayores acumulados y mayor frecuencia de lluvias, destacando los días 15 y 20, y alcanzando los valores más elevados los días 24, 26 y 27. Destacan la precipitación de 77,6 litros/metro cuadrado y la intensidad máxima de precipitación de 122,4 litros/(metro cuadrado/hora) registradas en Sahechores-Helipuerto (León) el día 15, ambas efemérides absolutas.

A esto se une la precipitación de 52 litros por metro cuadrado, que es efeméride mensual, y la intensidad máxima de precipitación de 139,2 litros/metro cuadrado/hora, que fue efeméride absoluta en Miñera de Luna-Embalse (León) también el día 15.

Finalmente, en agosto hubo escasas rachas máximas de carácter fuerte y destaca la registrada en Almazul (Soria) el día 6 con un valor de 87 kilómetros por hora.