CyL registró un mes de febrero "muy cálido" y "extremadamente húmedo" con un superávit del 148% respecto al valor medio

Mapa elaborado por la Aemet sobre el carácter de la precipitación en el mes de febrero de 2026 - @AEMET_CYL

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de "muy cálido", con una anomalía de 2,4 grados centígrados respecto al valor medio, y "extremadamente húmedo", con un superávit de precipitación del 148 por ciento respecto al valor que corresponde al segundo mes del año.

Así consta en el balance de la Aemet respecto al balance climatológico correspondiente al mes de febrero de 2026 que encadenó un tren de borrascas hasta mediados del segundo mes del año.