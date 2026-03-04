CyL registró un mes de febrero "muy cálido" y "extremadamente húmedo" con un superávit del 148% respecto al valor medio

Mapa elaborado por la Aemet sobre el carácter de la precipitación en el mes de febrero de 2026 - @AEMET_CYL

VALLADOLID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de "muy cálido", con una anomalía de 2,4 grados centígrados respecto al valor medio, y "extremadamente húmedo", con un superávit de precipitación del 148 por ciento respecto al valor que corresponde al segundo mes del año.

Así consta en el 'Avance climatológico' de la Aemet correspondiente al mes de febrero en el que destacan los 15 días de precipitación apreciable registrados de media, casi el doble que los correspondientes al periodo de referencia que son ocho.

Los valores más bajos, inferiores a 70 litros por metro cuadrado, se distribuyeron por el centro de la Comunidad y áreas localizadas de Soria, Segovia y Ávila, mientras que los valores más elevados, superiores a 150 litros por metro cuadrado, se situaron en los extremos noroeste, oeste y suroeste de Castilla y León y de manera puntual en Soria.

La Aemet ha recordado que durante el mes de febrero se sucedieron "numerosas borrascas" que afectaron a la Comunidad: la borrasca Leonardo, del día 2 al 4; la borrasca Marta, el día 7; la borrasca Nils, los días 10 y 11; la borrasca Oriona, del día 12 al 14, y la borrasca Pedro, los días 18 y 19, que provocaron los primeros 13 días del mes, y el día 18, "numerosos registros" de precipitación generalizados por toda la Comunidad.

La Aemet ha destacado en concreto la precipitación registrada en Puerto el Pico (Ávila) el 1 de febrero con un valor de 78,2 litros por metro cuadrado, y la intensidad máxima de precipitación de 27,6 litros/(metro cuadrado/hora) registrada en Pedraza de Alba-Vallelargo (Salamanca) el 5, que fue efeméride mensual.

Estas borrascas dejaron a su paso "múltiples rachas máximas de viento" de carácter fuerte distribuidas por toda la Comunidad que fueron más frecuentes los días 5 y 11. Destacan en este caso las registradas en La Covatilla, Estación de Esquí (Salamanca) los días 4 y 5, con un valor de 131 y 137 kilómetros por hora, respectivamente.

En cuanto a las temperaturas febrero fue "muy cálido" en la mayor parte de la Comunidad y "cálido" en áreas dispersas del tercio noroeste y de la mitad sur. En concreto, la valoración correspondiente a las temperaturas máximas y a las medias es de "muy cálido", con anomalías de 1,8 y de 2,4 grados respectivamente, mientras que las mínimas anotaron una anomalía de 2,9 grados con una valoración de "extremadamente cálido".

La Aemet ha explicado que durante las dos primeras decenas del mes el comportamiento de las temperaturas diurnas fue oscilante en torno a su promedio que superaron "de manera significativa" a lo largo de la decena final cuando alcanzaron los valores más altos. Destaca el ascenso que sufrieron desde el día 19 hasta el día 23, en torno a 11,5 grados, y su descenso desde el día 26 al día 27, en torno a los 7 grados.

Sin embargo, las temperaturas nocturnas permanecieron por encima de su promedio durante todo el mes, salvo días puntuales, y los registros más elevados se anotaron los días 10 y 11. La Aemet ha reseñado en este caso el descenso del mercurio desde el día 10 hasta el 14, en torno a 9,5 grados, y el ascenso desde el día 15 al día 16 de, aproximadamente, 6,5 grados.

Las oscilaciones térmicas más elevadas correspondieron al período comprendido entre los días 20 y 26 cuando se superaron de manera global los 14 grados. La máxima más alta se registró en Miranda de Ebro (Burgos) el 23 de febrero con 25,2 grados que fue "efeméride mensual" y la mínima más baja los días 14 y 19 en La Covatilla, Estación de Esquí (Salamanca) con -6,7 grados.

Por su parte, los días más cálidos fueron el 10, 25 y 26 con 11 grados y el 24 con 10,8 grados de temperatura media, mientras que el día más frío fue el 14 con una temperatura media de 3 grados. Por último y según los valores medios, destacan los seis días de helada, frente a los 17 correspondientes al período de referencia. Los registros de heladas más numerosos fueron los días 20, 21 y 22.