CyL será sede del Día Mundial de las Legumbres el 10 de febrero con un evento en el Centro Miguel Delibes de Valladolid

VALLADOLID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León será la sede oficial del Día Mundial de las Legumbres 2026, después de que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) haya aceptado la candidatura presentada por la Comunidad para acoger este evento internacional, que se celebrará el próximo 10 de febrero en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, bajo el lema 'Legumbres, de la modestia a la excelencia'.

La designación supone un "reconocimiento al peso agrícola, productivo y gastronómico de Castilla y León en el ámbito de las legumbres", así como a su "compromiso con los objetivos de seguridad alimentaria, nutrición y sostenibilidad que promueve la FAO a escala mundial", ha subrayado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

La edición de 2026 será, además, la segunda ocasión en la que esta jornada se celebre fuera de la sede central de la FAO en Roma, tras la experiencia desarrollada en Perú en 2025.

La candidatura de Castilla y León se gestó en febrero del presente año, con motivo de la convocatoria del Campeonato Nacional 'Destapa las Legumbres Tierra de Sabor', cuando la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, trasladó al responsable de Legumbres de la División de Producción y Protección Vegetal de la FAO, invitado a participar en el certamen, la propuesta de que España acogiera la siguiente edición.

Las gestiones realizadas posteriormente por la Consejería ante el director general de la FAO, Qu Dongyu, y ante el representante permanente de España ante la organización, el embajador Miguel Fernández-Palacios Martínez, han culminado con la aceptación oficial de la propuesta.

En la comunicación remitida a la Junta de Castilla y León, el director general de la FAO expresa su "satisfacción" por que la Comunidad acoja esta celebración internacional en 2026.

En este contexto, el Ejecutivo autonómico ha recordado que Castilla y León es referente nacional en legumbres Castilla y León concentra el 38 por ciento de la superficie nacional dedicada al cultivo de legumbres, con más de 164.000 hectáreas y una producción que alcanzó cerca de 200.000 toneladas en la última campaña.

Se trata de la principal comunidad productora de España y un referente tanto desde el punto de vista agrícola como gastronómico. Además, gran parte de las legumbres producidas en la Comunidad están amparadas por figuras de calidad diferenciada que avalan su origen, calidad y trazabilidad.

A ello se suma la consolidación del Campeonato Nacional Destapa las Legumbres, único certamen de carácter nacional dedicado exclusivamente a este producto que se celebra en Europa, que en su tercera edición se ha afianzado como escaparate gastronómico de referencia.

Respecto al acto en el Centro Cultural Miguel Delibes, la Junta ha precisado que este espacio acogerá las actividades institucionales, técnicas y divulgativas programadas por la FAO para esta jornada.

Al evento están convocadas las principales autoridades agrícolas y alimentarias de España, así como expertos, investigadores y divulgadores científicos de referencia en los ámbitos de la nutrición, la alimentación y la gastronomía.