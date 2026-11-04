CyL sigue por encima del millón de afiliados con 1.022.063, un 1,89% más que en 2025 y un 0,15% más que en septiembre

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VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número medio de afiliados a la Seguridad Social en octubre de 2026 en Castilla y León volvió a superar la barrera del millón y llegó a los 1.022.063, un 1,89 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone una variación de 18.919 afiliados más, según los datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

En España hubo un incremento mayor, en concreto del 3,59 por ciento. El pasado año la afiliación a la Seguridad Social aumentó un 1,42 por ciento en Castilla y León, con 14.033 cotizantes más, por lo que el dato de 2026 mejora el de 2025.

Y si se compara la afiliación media de octubre con la de septiembre el número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León creció en 1.535 personas, lo que en términos relativos supuso un ligero incremento del 0,15 ciento, por debajo que la media del país que creció un 0,83 por ciento. El año pasado subió un 0,40 por ciento respecto al mes anterior (4.016 cotizantes más entonces).