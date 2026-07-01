CyL se sitúa a la "vanguardia" de la digitalización del patrimonio cultural con un proyecto de innovación tecnológica

VALLADOLID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León se sitúa a la "vanguardia" de la digitalización del patrimonio cultural a través del proyecto de innovación tecnológica KHN RETECH, en colaboración con el Gobierno de Aragón y la Xunta de Galicia, con el objetivo de virar la gestión tradicional del patrimonio cultural hacia una gestión digital integral, donde cobra importancia la conservación preventiva.

La gestión del patrimonio cultural mediante herramientas digitales se revela como "clave" para mejorar la eficiencia y garantizar su sostenibilidad a largo plazo, ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En este marco, la conservación preventiva permite avanzar desde un modelo centrado en la restauración correctiva hacia un enfoque más racional, basado en la anticipación y el mantenimiento continuo.

Este sistema contribuye a reducir costes, optimizar las inversiones, mejorar el estado e imagen de los bienes y reforzar el compromiso social con su conservación.

Asimismo, incorpora avances en eficiencia energética y seguridad frente a riesgos como el expolio, incendios o inundaciones, puesto que las herramientas digitales acercan el patrimonio a la sociedad, aumentando su atractivo --especialmente entre los jóvenes-- y fomentando su implicación en su preservación.

LEGADO DE BIENES CULTURALES

Precisamente, el Gobierno autonómico ha destacado que la Comunidad es depositaria de un "extraordinario" legado de bienes culturales que constituyen su "propia esencia identitaria".

Por ello, la Junta está llamada a la "mayor responsabilidad" en la tarea de conservación y socialización de estos bienes culturales, en la que juegan un papel fundamental las tecnologías.

Es por ello que esta Comunidad ha sido "pionera" en la aplicación de iniciativas innovadoras en el estudio, rehabilitación, salvaguarda y divulgación del Patrimonio Cultural, ha sostenido la Administración autonómica.

Un hito importante en esta apuesta fue el Plan Románico Norte y Románico Atlántico en cuyo marco se incorporó la colocación de diferentes sensores, ya que se contó para ello con las grandes empresas tecnológicas de España, expertas en materia de monitorización y control inteligente de edificios históricos.

Más recientemente, se han desarrollado mecanismos de gestión basados en herramientas digitales a través de actuaciones como la Plataforma digital para la gestión inteligente del Patrimonio Cultural de Castilla y León; el Proyecto piloto de implementación de tecnologías de control de seguridad y sistemas de vigilancia a partir del empleo de UAS-Sistema de aeronaves no tripuladas en el Castro de Ulaca; o los servicios de monitorización e incorporación de tecnologías digitales para la protección, conservación, vigilancia y difusión de bienes inmuebles singulares protegidos en la provincia de Soria.

PROYECTO KHN RETECH

Ayer finalizó el Proyecto KHN RETECH, que contempla la aplicación de variadas tecnologías disruptivas e innovadoras, en cuyo marco se han puesto en marcha actuaciones como el Modelado digital de 14 Bienes de Interés Cultural de titularidad de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; la monitorización, mediante la implantación de sensores, de 101 Bienes de interés Cultural de Castilla y León; la adquisición y equipamiento de un vehículo como laboratorio móvil de diagnóstico y análisis del patrimonio; el desarrollo de la inteligencia artificial aplicable a los sistemas de gestión de patrimonio cultural; la adquisición de equipo de microscopio electrónico de barrido, con detector de rayos X con EDS, para el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, o la generación de modelos digitales sobre 36 bienes inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural.

Se trata, en definitiva, de un conjunto de nuevas tecnologías cuya aplicación al sector del patrimonio cultural había sido muy escaso hasta el momento, por lo que se identifica un margen de mejora muy amplio en todas ellas.

Las acciones del proyecto conducen a una dinamización del ecosistema empresarial vinculado al patrimonio cultural, posibilitando la aparición de modelos de negocio innovadores y altamente resilientes en entornos rurales.

Asimismo, contribuyen a una mejora de la eficiencia en la prestación de servicios públicos vinculados al patrimonio, tanto desde el punto de vista de la conservación como de las actividades culturales que en ellos se podrían realizar.

Por lo tanto, todos estos proyectos suponen un beneficio, no sólo para los bienes culturales de la Comunidad sino también para las empresas que han desarrollado estos sistemas, con los que se ha obtenido una proyección internacional tanto del patrimonio cultural de Castilla y León, como de las compañías implicadas en este proceso transformador.