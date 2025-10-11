CyL sufrirá un episodio de intrusión de polvo de África desde este domingo

Archivo - Un vehículo hace cola para ser lavado, a 15 de marzo de 2022, en Madrid (España) - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León ha alertado este sábado de la llegada de un episodio de intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África, que afectará a todo el territorio de la Comunidad y comenzará este domingo, 12 de octubre.

Los modelos de predicción indican que los niveles de partículas PM10 pueden superar los 50 microgramos por metro cúbico, con lo que la calidad del aire se considerará "muy desfavorable".

Se trata de un proceso "absolutamente natural" sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas, según ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Entre las recomendaciones, se aconseja evitar actividades que impliquen esfuerzo físico prolongado o intenso al aire libre para estos grupos de riesgo y no realizar quemas al aire libre de restos vegetales, con el fin de minimizar la exposición a estas partículas y reducir la emisión adicional de polvo atmosférico.

Asimismo, se recomienda que la población en general esté atenta a síntomas como tos, irritación de garganta, dificultad para respirar, fatiga excesiva o palpitaciones, que podrían estar asociados a la presencia de estas partículas en suspensión.