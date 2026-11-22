Archivo - Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

ÁVILA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León cuenta con 1.620 donantes inscritos en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo), gestionado por la Fundación Josep Carreras, hasta noviembre del año 2026, lo que duplica la cifra del año 2025 en la que hubo 813.

En un comunicado recogido por Europa Press, la Junta ha subrayado esta cifra de donantes inscritos, que se ha alcanzado tras sumarse 496 policías a la lista de inscritos en el marco de unas jornadas de concienciación celebradas en la Escuela Nacional de Policía de Ávila.

Las jornadas, organizadas por la Junta y la Policía Nacional, han contado con la presencia de la coordinadora autonómica de Trasplantes, María Eugenia Perea; la enfermera de la Coordinación Autonómica de Trasplantes, Sara Hernández; los coordinadores de Trasplantes del Complejo Hospitalario de Ávila, María del Carmen Rico y Gabriel Bello, y la colaboración de personal de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos de dicho hospital.

También han estado presentes el presidente de la Asociación Española de Policías Donantes de Médula Ósea (AEPDMO), Fernando Miguel Chueco, y el coordinador Docente de la Escuela Nacional de Policía, Fernando Corrales Arenal.

En esta ocasión, además, se ha contado con el testimonio de un alumno de la Escuela Nacional de Policía, que tras hacerse donante de médula ósea en la jornada del año pasado, ha podido llevar a cabo la donación efectiva y salvar una vida.

En el marco de esta cita, la Junta ha recordado que cada año, un gran número de pacientes con enfermedades hematológicas necesitan un trasplante de médula ósea para seguir viviendo y "su esperanza está en una persona altruista que decide donar células de su médula ósea".

En este contexto, ha recordado que el Redmo ha incorporado a 18.766 nuevos donantes en los primeros ocho meses de 2026 y roza las 533.000 personas inscritas, mientras que Castilla y León cuenta con los mencionados 1.620 donantes inscritos y, además, se han realizado 35 trasplantes de médula ósea de donantes no emparentados en la Comunidad.

"La donación de médula ósea es una acción que salva vidas y que requiere la implicación de toda la sociedad", ha aseverado la Junta en un comunicado, mientras la coordinadora autonómica de trasplantes ha agradecido a los policías recientemente inscritos por su "gesto" que "representa un acto de profunda solidaridad y compromiso con la vida".