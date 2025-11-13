Cyl sumará seis helicópteros medicalizados y 14 ambulancias para asistir a emergencias sanitarias

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León contará con seis helicópteros medicalizados y 14 ambulancias dentro de las emergencias sanitarias que cuentan con una dotación de 135 millones para "mejorar" el transporte tanto aéreo como terrestre.

Durante su intervención en las Cortes, Alejandro Vázquez ha recordado que Castilla y león cuenta con 194 Unidades Asistenciales que realizan una media de cerca de 1.000 intervenciones al día, dotación que se va a incrementar este mismo año y en 2026, con la incorporación de los seis helicópteros medicalizados y las 14 ambulancias mencionadas.

"Esto supondrá también un incremento de la dotación de cinco bases de emergencias sanitarias con sus efectivos correspondientes y un importante refuerzo del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias", ha añadido.

En concreto, para atender a las situaciones de emergencia, habrá operativos una decena helicópteros medicalizados, uno en cada provincia más otro en El Bierzo, a los que se destina una dotación de 26 millones para 2026, y 204 ambulancias de emergencias sanitarias. "Con ellos se mejorará notablemente la rapidez de atención a la población en todo el territorio de Castilla y León", ha añadido.

HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN

Otro apartado presupuestario al que ha hecho referencia Vázquez es la Fundación del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl), que contará en 2026 con una dotación de 23 millones. "Este presupuesto permitirá garantizar la cobertura de la demanda total de componentes sanguíneos de los hospitales de la Comunidad y seguir incrementando la producción de hemoderivados obtenidos del fraccionamiento del plasma para su puesta a disposición de los hospitales públicos", ha detallado.

Asimismo, mantendrán los programas que el Chemcyl viene desarrollando, como la donación de sangre de cordón, el biobanco, banco de tejidos y preparados biológicos, banco de leche materna, cribado neonatal de enfermedades congénitas y programa de garantía externa de calidad para laboratorios de inmunología.

Por último, Vázquez ha hecho referencia a "uno de los hitos relevantes" en el impulso a la investigación biomédica en la Comunidad como es la consolidación de la Fundación de Investigación Biomédica de Salamanca (Fibsal), "creada con el objetivo de favorecer el desarrollo de una investigación de excelencia en Castilla y León, actuando como estructura única de gestión del Instituto de investigación Biomédica de Salamanca (Ibsal)".

2026 será el primer ejercicio en el que la Fibsal contará con presupuesto propio dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad, lo que permitirá garantizar su funcionamiento y reforzar su papel estratégico. El volumen total de ingresos estimado asciende a 14,7 millones, ha finalizado.