CyL suspende a partir del sábado las ferias y mercados de ganado para reforzar la prevención ante la Dermatosis Nodular

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León suspenderá a partir de mañana, sábado 25 de octubre, y por un plazo de quince días naturales todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier concentración de animales, excepto de perros y gatos, de la Comunidad Autónoma para reforzar la prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que afecta al ganado vacuno.

También ha suspendido la celebración el Mercado Nacional de Ganados de Salamanca y toda actividad relacionada con la entrada, exposición, transacción o salida de animales (excepto de perros y gatos), según consta en la resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera publicada este viernes en el BOCyL.

Esta Resolución establece además que los movimientos de compraventa de ganado bovino dentro de la Comunidad Autónoma deberán ser directos entre la explotación de origen y destino y que el vehículo será limpiado, desinsectado y desinfectado antes de la carga.

Asimismo, establece la obligación de desinfección y desinsectación de todos los vehículos de transporte ganadero que entren o salgan de la Comunidad Autónoma y se prohíbe la entrada en Castilla y León de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como infectadas, de protección o de vigilancia frente a DNC o sometidas a restricciones de movimientos por la autoridad competente del territorio de origen, "cualquiera que sea su destino, finalidad o modalidad de traslado".

Por su parte, los servicios veterinarios oficiales controlarán los movimientos de animales procedentes de zonas limítrofes y/o relacionadas con las zonas de restricción por causa de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC).

A través de un comunicado de prensa la Consejería explicó que esta decisión, de carácter "temporal, proporcionada y consensuada" con los representantes del sector, entre los que se encuentran las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs), URCACyL y otras empresas y entidades integradas en el ámbito ganadero de la Comunidad, se ha tomado en base al principio de máxima prevención.

Todo ello con el objetivo de proteger la sanidad animal y la estabilidad del sector ganadero, revisada de forma continuada en función de la evolución epidemiológica.

Y ha explicado que esta resolución se alinea con actuaciones recientes en otras Comunidades Autónomas, como Cantabria o Asturias, que han suspendido concentraciones ganaderas con carácter preventivo, reforzando controles de movimientos y desinsectación.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, trasladó al Ministerio, en la reunión del Consejo Consultivo, la necesidad de que el Gobierno lidere y coordine la respuesta de prevención para evitar la propagación de la enfermedad.

La Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) es una enfermedad vírica de difusión principalmente vectorial por insectos, por lo que exige extremar la bioseguridad y reducir concentraciones que favorecen la transmisión indirecta.

Las mismas fuentes han recordado que la DNC no afecta a los seres humanos ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.