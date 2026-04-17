CyL termina la semana con déficit en las reservas de sangre de los grupos A-, A y 0

CLeón.- El Chemcyl llama a donar para paliar el déficit de reservas de sangre, con A+, A- y 0- en rojo - @DONASANGRECYL

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina esta semana del mes de abril con déficit en las reservas de sangre especialmente de los grupos A+, A- y O-, que están en rojo, con el resto de los grupos en amarillo.

Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar "de forma urgente" si pertenecen a los cuatro grupos especialmente deficitarios y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los grupos 0+, B+, B-, AB+ y AB-.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación ha recordado a través de su perfil oficial en las redes sociales que no todas las donaciones sirven para lo mismo y ha explicado que las plaquetas ayudan a controlar hemorragias "y son clave en cáncer, trasplantes o cirugías".