CyL termina la semana con las reservas de sangre de los grupos B+, 0+ y AB- en rojo y otros tres en amarillo

Cartel de dona sangre para animar a los ciudadanos a donar sangre - DONA SANGRE

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la cuarta semana de septiembre con déficit en las reservas de sangre de seis grupos, uno más que la semana pasada, con B+ y AB- en rojo, situación a la que se suma el grupo 0+, y otros tres (A-, 0- y B-) en amarillo.

Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen a los grupos B+, 0+ y AB- y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros tres grupos deficitarios.

Por su parte y según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación las reservas de los otros dos grupos, A+ y AB+, están en verde.