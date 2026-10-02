CyL trabaja en un marco curricular de competencia en IA que definirá lo que debe saber el alumno según las etapas

María Pardo durante su participación en el Foro Europeo EducaIA. - JCYL

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación está elaborando un Marco Curricular de Competencia en Inteligencia Artificial de Castilla y León 2026-2030, con el objetivo de definir los aprendizajes esenciales relacionados con estas tecnologías y su incorporación progresiva a las distintas etapas educativas.

Así lo ha avanzado la consejera de Educación, María Pardo, que ha participado en Santiago de Compostela en el I Foro Europeo EducaIA, un encuentro que reúne a responsables de administraciones educativas y a expertos para abordar el impacto de la IA en la educación, su regulación y los diferentes modelos para su incorporación a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El nuevo marco curricular en el que trabaja la Consejería de Educación no supondrá la creación de una nueva asignatura ni una modificación integral de los currículos sino que se plantea como un marco transversal, integrado en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, que establecerá qué debe comprender y saber hacer el alumnado sobre IA en función de su etapa educativa.

Asimismo, irá acompañada de orientaciones pedagógicas, ejemplos de situaciones de aprendizaje y criterios para un uso responsable de estas herramientas en los centros.

a propuesta se estructura en torno a cuatro grandes ámbitos como son: comprender la IA, leer y pensar antes de automatizar, verificar y contrastar la información y crear con responsabilidad.

El objetivo es aprovechar las posibilidades de la IA sin sustituir capacidades fundamentales como la comprensión lectora, la argumentación, el razonamiento, la creatividad o el esfuerzo intelectual.

Por otro lado, la Junta reforzará este curso la formación del profesorado en inteligencia artificial con 540 actividades y 9.000 plazas, dentro de su estrategia para incorporar estas herramientas al sistema educativo.

La previsión supone incrementar la oferta respecto al curso 2025-2026, cuando se desarrollaron 460 actividades y se formaron 7.500 docentes.

Actualmente, el 95 por ciento del profesorado de Castilla y León dispone de una acreditación en competencia digital que incluye la inteligencia artificial. Para este curso están previstas 540 actividades y 9.000 plazas de formación, de manera que ningún docente que desee formarse se quede sin la formación necesaria.