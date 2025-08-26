CyL vive una nueva jornada con 28 incendios, de ellos 4 de IGR 2, 5 en nivel 1, 9 en grado 0 y diez controlados

Un grupo de bomberos observan el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España) - Carlos Castro - Europa Press

Desde la Junta temen que los trabajos puedan verse entorpecidos a lo largo del día ante la previsión de fuertes rachas de viento

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La situación de los incendios en Castilla y León ha mejorado en las últimas horas fruto de los trabajos desplegados a lo largo de la pasada noche, pese a lo cual persisten a esta hora un total de 28 fuegos, de ellos cuatro con un Indice de Gravedad Potencial (IGR) 2, otros cinco en nivel 1, 9 más de grado 0 y otra decena controlada, pendiente de su declaración como extinguida.

Fuentes de la Administración regional esperan que no se cumplan las últimas predicciones meteorológicas que apuntan a una nueva jornada con vientos, mantenidos entre 30 y 40 km/h y rachas que pueden ser localmente superiores a 60 km/h, que podrían entorpecer los trabajos.

Respecto de la evolución de los incendios más graves, en el caso del que afecta a Llamas de la Cabrera todo el perímetro está frío y se ha comprobado que la reproducción que se produjo ayer fue una imprudencia particular, mientras que en el de Molinaseca, que se encuentra completamente perimetrado, el viento nocturno provocó alguna pequeña reactivación aunque sin mayor problema.

En el caso del de Anllares, el fuego ha tenido una reactivación en las proximidades de Anllarinos debido al viento, localidad que no ha estado en peligro gracias a los trabajos de los medios terrestres y aéreos, que siguen en la zona para lograr contenerla.

En el de Fasgar-Igüeña-Colinas del Campo--las últimas imágenes satelitales muestran que estos incendios se han unido--, el empleo de fuego técnico esta noche ha dado buen resultado en el norte del incendio entre Posada y Vegapujin. Las tareas de extinción se centran en cerrar el perímetro en aquellas partes donde es posible y contener el incendio en los lugares más desfavorables, esperando una ventana de oportunidad a medida que pasen las horas centrales del día para darlo por cerrado una vez que las llamas alcancen una escombrera o mina a cielo abierto en el Valle de Tremor.

TRES FOCOS EN EL DE PORTO-LA BAÑA

Por otro lado, en el incendio de Porto (Zamora)-La Baña (León), el puesto de mando de ambas zonas, que trabaja de forma conjunta, se ha enfrentado a llamas con una notable intensidad hasta las 04.00 horas, cuando la bajada del viento ha permitido trabajar a los medios terrestres, que se centran en tres focos, uno de ellos en La Baña, donde los cambios de viento y las rachas de hasta 60 km/h desbordaron la línea de defensa establecidas ayer. Se trabaja con maquinaria pesada para crear líneas de defensa y evitar que el incendio avance hacia una zona de pinares adultos.

Otro foco se encuentra en San Ciprián, donde el incendio ha llegado a un centenar de metros de las casas aunque sin afección. Los medios han realizado trabajos defensivos y se encuentran distribuidos para su defensa. Las perspectivas son favorables, aunque puede haber algunos focos más pequeños en las proximidades.

El tercer foco se encuentra en la zona del Cañón del Tera, con un "dificilísimo acceso terrestre, de forma que la extinción se centra en la descarga de agua para eliminar columnas humeantes. Se reactivan pequeños focos en función de las ráfagas de viento y se calcula que es una parte que estará activa varios días con puntos humeantes. Paralelamente, se producen algunas reactivaciones en distintas partes del perímetro que obligan a desviar medios, todas ellas atendidas con éxito.

En cuanto al fuego de Garaño, los trabajos nocturnos de cierre con maquinaria y uso de fuego técnico ha dado buen resultado. La intención es superar las horas centrales del día más desfavorables para poder cerrar el perímetro a lo largo del día. Se ha logrado cerrar el flanco izquierdo, de Sagüera a Mora de Luna, con lo que la situación ha experimentado una cierta mejoría, al tiempo que se trabaja en otras zonas de perimetraje para intentar cerrar este fuego con medios aéreos, terrestres y maquinaria.

Mientras tanto, en la provincia de León permanecen en estos momentos desalojados 821 vecinos de un total de dieciocho localidades, en este caso producto de los incendios de Fasgar, Garaño y La Baña, mientras que otros vecinos se encuentran confinados a causa de los fuegos de Llamas de la Cabrera, Igüeña y Anllares.

En cuanto a las carreteras en esta misma provincia, siguen cortadas nueve, con la única novedad que supone en la CL 626 la reapertura del tramo hasta Garaño, si bien sigue cortada hasta Barrios de Luna.