CyLTV pone en marcha una programación especial con motivo de las elecciones autonómicas del 15 de marzo

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

CyLTV pondrá en marcha una programación especial con motivo de las elecciones autonómicas que se celebrarán el 15 de marzo en Castilla y León y hará un seguimiento de la campaña a través de sus dos ediciones de 'CyLTV Noticias', de 'La 8 Noticias' y del programa 'Diario de campaña'.

Asimismo, ofrecerá entrevistas a los cabezas de lista en 'Cuestión de prioridades', producirá un debate entre los candidatos de los tres partidos políticos con grupo parlamentario propio en la última legislatura y, como colofón, ofrecerá todos los resultados de la jornada electoral.

La cadena comenzará su cobertura especial desde este jueves, jueves 26 de febrero, con una edición del programa 'Cuestión de prioridades' centrada en el arranque de campaña. El espacio, que podrá verse esta noche en La 7 a partir de las 21:00 horas, mostrará todos los actos previstos en la comunidad por los distintos partidos políticos en la jornada de 'pegada de carteles' y hará un repaso al calendario previsto en su carrera hacia las urnas.

CyLTV estrenará mañana, viernes 27 de febrero, 'Diario de campaña', un espacio que recorrerá Castilla y León junto a las caravanas electorales para mostrar toda la actualidad de los candidatos a la presidencia de la Junta, queserá presentado por Verónica Melendre y se emitirá en La 7 en directo de lunes a viernes a las 21:00 horas.

A continuación, el programa de análisis 'Cuestión de prioridades' continuará ofreciendo la última hora de la actualidad política y social en un horario especial, a las 21:35 horas.

Durante las próximas dos semanas, el periodista José Luis Martín entrevistará en este espacio a los candidatos que concurren a los comicios autonómicos.

Comenzará mañana, viernes 27, con Juan Gascón, el cabeza de lista de la coalición En Común (IU, Sumar y Verdes-Equo) y ya han confirmado también su presencia en el espacio Miguel Ángel Llamas (Podemos) el lunes 2 de marzo; Pedro Pascual (Por Ávila) el martes 3; Ángel Ceña (Soria Ya) el miércoles 4; Alicia Gallego (UPL) el viernes 6; Carlos Pollán (VOX) el miércoles 11; Carlos Martínez (PSOE) el jueves 12; y Alfonso Fernández Mañueco (PP) el viernes 13.

El martes 10 de marzo la televisión autonómica celebrará el debate electoral en el que se verán las caras los tres candidatos de los partidos políticos con grupo parlamentario propio en la última legislatura: Alfonso Fernández Mañeco (PP), Carlos Martínez (PSOE) y Carlos Pollán (VOX).

La programación especial culminará el domingo 15 de marzo con 'Castilla y León vota' a partir de las 19:30 horas en directo desde la sede de las Cortes de Castilla y León para ofrecer todos los detalles y los resultados de la jornada electoral.