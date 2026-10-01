El DA2 renueva su oferta expositiva con 'Un viaje inventado', que recorre la colección de la Fundación Campocerrado

El concejal de Cultura, Ángel Fernández Silva, en una visita a la muestra en el DA2 - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca, DA2, renueva su oferta expositiva con la muestra 'Un viaje inventado', un recorrido por la colección Campocerrado, vinculada desde 2021 a la fundación del mismo nombre.

El itinerario expositivo comienza con una obra de principios del siglo XX, un retrato de un familiar muy importante en el que, la retratada, una mujer independiente y de "magnífico" gusto artístico, tuvo una trayectoria vital que fue otro viaje inventado por la Europa de su tiempo.

Su afición por el arte y las obras que adquirió fueron el punto de partida del interés de su familia por el arte, tal y como ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

A partir de su retrato, la exposición presenta una serie de piezas agrupadas temática o formalmente según los criterios del comisario de la muestra, Enrique Tejerizo Bajo, con más de 50 obras que abarcan todas las técnicas, desde pinturas a obras de arte sonoro.

Estas últimas son fruto de la colaboración de la Fundación Campocerrado con artistas que han trabajado sobre la dehesa como tema fundamental, un espacio natural y económico que ha estado siempre en la base de la actividad de la Fundación en la comarca de Ciudad Rodrigo.

El recorrido comienza en la sala 2 con artistas que trabajan con una idea amplia de paisaje, el cual emplean como excusa formal para reflexiones de otra índole, mientras la sala 3 confronta pintura no figurativa de diferentes generaciones y las pone en relación con dos escultores cuyas obras están separadas por 40 años.

En la sala central, frente a la "galería de pintura", hay una habitación dedicada a arte político y social que contrasta con la siguiente, donde los mundos inventados y los sueños son los protagonistas.

La parte alta de ese espacio acoge la mayoría de las fotografías de la colección, con el saber y el conocimiento como hilo conductor.

En este contexto, la arquitectura heterodoxa del DA2 invita a buscar afinidades, generar espacios de diálogo y confrontación entre las obras, y buscar la complicidad del espectador a la hora de hacer esa lectura.

Esta muestra se podrá disfrutar en el Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca hasta el 14 de febrero de 2027. La entrada es gratuita y se ofertan visitas guiadas, también gratuitas, los sábados a las 18.00 y 19.00 horas y los domingos a las 13.00, 18.00 y 19.00 horas.