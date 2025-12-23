Dadas de alta dos de las tres monjas ancianas de Belorado que permanecían ingresadas en el hospital

BURGOS, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos de las tres monjas ancianas de Belorado (Burgos) que permanecían desde el jueves en el hospital han sido dadas de alta y recibidas fraternalmente en los Monasterios de la Federación de Clarisas, si bien la otra hermana, que presentaba un mayor deterioro en su estado de salud, permanece ingresada a la espera de recibir el alta en los próximos días.

Así lo ha trasladado la Oficina del Comisario Pontificio a través de un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha detallado que el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao ha acordado la prohibición de aproximarse a las ocho exreligiosas cismáticas, como medida cautelar de protección de las hermanas mayores.

Cabe recordar que el pasado 18 de diciembre, tras la intervención de la autoridad judicial, un médico forense y la Guardia Civil para rescatar a las hermanas mayores del Monasterio de Orduña, los facultativos del Hospital Universitario Basurto de Bilbao realizaron una evaluación de su estado de salud.

Efectuado dicho examen, decidieron el ingreso de tres de ellas debido al gran deterioro en que se encontraban por las condiciones insalubres, precarias y deficitarias en las que vivían y que ellas mismas han manifestado.

Las otras dos hermanas, que no quedaron ingresadas, participan ya "normalmente y con alegría" de la vida de los Monasterios de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu que las acogieron.

En cuanto a la demanda por vulneración de derechos fundamentales de libertad religiosa, de asociación y de principio de igualdad que interpusieron las autodenominadas Asociaciones Monasterio de Santa Clara de Belorado y Monasterio de Santa Clara de Derio, que utilizan las exmonjas cismáticas, contra el Comisario Pontificio y contra la Archidiócesis de Burgos, ha resultado inadmitida por auto de 19 de diciembre de 2025 de la Plaza Número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Briviesca, puesto que dichas Asociaciones no existen legalmente y, por tanto, carecen de capacidad para otorgar poderes de representación.

De este modo, ha precisado la Oficina del Comisario Pontificio, también queda confirmada la incapacidad de Laura García de Viedma para representar a los Monasterios de Belorado y de Derio, como ya resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ratificó posteriormente el Tribunal Supremo.

En este mismo sentido, el Juzgado de Primera Instancia Número 11 de Bilbao ha acordado, por decreto de 19 de diciembre de 2025, que esas mismas autodenominadas asociaciones carecen de personalidad jurídica e inadmiten su personación en el procedimiento de desahucio del Monasterio de Derio.

Por los mismos motivos, las autodenominadas asociaciones han sido excluidas del procedimiento de resolución del contrato de compraventa del Monasterio de Orduña, y queda sometida la solución de esta cuestión al posible acuerdo que pueden alcanzar el Comisario Pontificio y el Monasterio de la Inmaculada de Vitoria.

En este sentido, el comisario pontificio espera que esta "dolorosa situación", que aún están en manos de las autoridades judiciales en diversos procedimientos en curso, encuentre en el plazo más breve posible la resolución conforme a Derecho y a la Justicia.

Para el comisario pontificio y la Comisión Gestora, la certeza de que las hermanas mayores vivirán la Navidad en un Monasterio de hermanas pobres de Santa Clara, bajo el cuidado y cariño de quienes componen estas comunidades monásticas constituyen una "inmensa alegría" por la que dan gracias a Dios y a quienes han hecho posible esta gozosa realidad.