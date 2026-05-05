Danza contemporánea, ballet y música de banda se darán cita en mayo y junio en la Plaza Mayor de Segovia con 'Bandanza'

Danza contemporánea, ballet y música de banda se dan cita en la plaza Mayor de Segovia con 'Bandanza', durante mayo y junio - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha organizado el programa 'Bandanza', iniciativa cultural que une la danza y la música de banda en cinco espectáculos que tendrán lugar en la plaza Mayor, en los domingos entre mayo y junio, con la participación de tres compañías de danza locales y cinco bandas del entorno provincial.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha explicado que la propuesta lleva la danza a la calle y fomenta el diálogo entre estilos y culturas en un entorno abierto y participativo.

La programación abarca géneros desde la danza contemporánea y el ballet clásico a propuestas urbanas, latinas y experimentales, con el denominador común de la música de banda en directo como hilo conductor.

Las tres compañías segovianas que dan vida al proyecto son 'Bailando entre sueños', dirigida por Marina Tejedor; la escuela de baile de Laura Segovia, y la escuela Nueva Danza, bajo la dirección de Esther Valdenebro.

Las tres directoras han participado en la presentación junto al edil y han coincidido en destacar la importancia de estas iniciativas para visibilizar la danza que se produce en Segovia.

En cuanto a las bandas, tomarán parte la Unión Musical Segoviana y la Banda Sinfónica Tierra de Segovia, como representantes locales, junto a la Banda Municipal de Guadalix de la Sierra, la Banda de Música de Ávila y la Banda Sinfónica del Colegio Integrado de Música Padre Antonio Soler de El Escorial.

CALENDARIO DE ACTUACIONES

El calendario de actuaciones comprende cinco domingos, del 10 de mayo al 14 de junio. Abrirá el ciclo la compañía 'Bailando entre sueños' junto a la Unión Musical Segoviana y el 24 de mayo actuará la Banda Municipal de Guadalix de la Sierra, acompañando una nueva propuesta coreográfica.

El 31 de mayo será el turno de Laura Segovia junto a la Banda de Música de Ávila, mientras que el 7 de junio, Nueva Danza de Esther Valdenebro compartirá escenario con la Banda Sinfónica Tierra de Segovia, con una sesión que se retrasará hasta las 14.00 horas por coincidir con la festividad del Corpus Christi.

El ciclo cerrará el 14 de junio con la actuación de la Banda Sinfónica del Colegio Integrado de Música Padre Antonio Soler de El Escorial. Con excepción de la jornada del Corpus, el horario habitual de inicio de las actuaciones será las 12.30 horas.

El concejal ha subrayado que la combinación de creatividad y expresión artística que propone 'Bandanza' permitirá que la música "cobre vida a través del movimiento al ofrecer al público una experiencia en la que la danza se contempla, se siente y se vive".

Según han expresado las directoras de las escuelas de danza, las intérpretes que bailarán a los pies del quiosco de la plaza Mayor comprende un abanico desde los 14 a los 60 años (según las integrantes de cada formación), y pondrán coreografía a temas tan distintos como obras de Falla, zarzuela, Beatles, boleros, temas del Dúo Dinámico y Nino Bravo, piezas de música de cine , jotas o canciones de Queen, todas interpretadas con música de banda.