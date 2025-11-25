Datos de pensiones en Castilla y León: Más de 635.700 y 1.317,72 euros de media

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Castilla y León se situó en 635.769 en noviembre, un 1,10 por ciento más que hace un año (+1,53 por ciento en España), con una cuantía media de 1.317,72 euros, ligeramente por encima de la media nacional que alcanza los 1.316,69 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

La cuantía media de las pensiones en la Comunidad ha crecido un 4,53 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, también ligeramente por encima del incremento registrado en el resto del país (4,42 por ciento).

De las 635.769 pensiones registradas en la Comunidad, 40.209 pensionistas son de Ávila con una pensión media de 1.161,82 euros; 95.115 de Burgos (1.415,24 euros); 140.884 de León (1.314,68 euros); 44.427 de Palencia (1.348,03 euros); 83.551 de Salamanca (1.232,88 euros); 35.931 de Segovia (1.258,28 euros); 23.030 de Soria (1.277,48 euros); 124.806 de Valladolid (1.437,76 euros) y 47.816 pensionistas de Zamora (1.134,68 euros).

Esto representa aumento del número de pensionistas en las nueve provincias con especial intensidad en Valladolid, donde suben un 1,97 por ciento, seguida de Ávila (1,46 por ciento), Segovia (1,37 por ciento), Segovia (1,37 por ciento), Salamanca (1,32 por ciento), Palencia (1,19 por ciento) y Soria (1,04 por ciento) con el resto por debajo del 1,0 por ciento: León (0,25 por ciento) y Zamora (0,11 por ciento).

Además, del total de pensiones concedidas en noviembre, 18.705 son de orfandad, con una cuantía media de 570,18 euros; 3.922 son familias numerosas que perciben 787,52 euros; 51.046 son por incapacidad permanente por una media de 1.202,80 euros; 414.373 son por jubilación, con una percepción media de 1.505,84 euros, y 147.723 son por viudedad, con una media de 938,05 euros.

Por su parte, las pensiones con complementos a mínimos alcanzan las 143.406 y suponen el 22,6 por ciento del total, porcentaje que sube al 29,7 por ciento en el caso concreto de las mujeres mientras que baja al 15,5 por ciento para los hombres.

La mayor cuantía de pensiones con complementos a mínimos se registra de nuevo en León, con 27.101, seguida de Salamanca, con 24.454; Valladolid, con 23.252; Zamora, con 16.959; Burgos, con 15.790; Ávila, con 12.985; Palencia, con 9.663, Segovia, con 8.508, y Soria, con 4.694.