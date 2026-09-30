David Bisbal ofrecerá en Valladolid su único concierto en Castilla y León en 2027. - EMOTIONAL EVENTS

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante David Bisbal actuará el próximo 28 de mayo de 2027 en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid, en la que ha sido anunciada como su única actuación en la comunidad de Castilla y León durante ese año dentro de su nueva gira 'Tour Eternos'.

La cita se ha incorporado a las fechas del tour tras el anuncio de las primeras paradas del artista y ha sido promovida por Emotional Events con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad.

Las entradas para asistir al concierto del artista almeriense en la capital vallisoletana saldrán a la venta este próximo viernes, 2 de octubre, a las 14.00 horas. Las localidades se podrán adquirir de forma exclusiva a través del sitio web 'www.emotionalevents.es'.

El 'Tour Eternos' ha nacido alrededor del nuevo proyecto discográfico del intérprete, titulado 'Eternos', que verá la luz este 2 de octubre. Con este trabajo, el cantante ha rendido homenaje a algunas de las grandes canciones de la música en español, reinterpretándolas desde su propia identidad artística, marcada por la elegancia y la fuerza de su voz.

Entre las composiciones que han pasado a formar parte de este proyecto se encuentran clásicos de la música hispana como 'Vivir así es morir de amor', 'Te quiero, te quiero', 'Frente a frente', 'Amor eterno' o 'El amar y el querer'. Todas ellas han sido revisadas con nuevos arreglos y adaptadas al terreno interpretativo del artista.

Esta propuesta se trasladará al directo mediante una puesta en escena diseñada de forma específica para la gira. El espectáculo combinará las canciones de esta nueva etapa musical con los principales éxitos que han acompañado a David Bisbal a lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria profesional.