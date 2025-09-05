El deán de la Catedral de Valladolid tomará posesión mañana en Eucaristía con fieles, autoridades religiosas y civiles

VALLADOLID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo deán de la Santa Iglesia Metropolitana Catedral de Valladolid, Manuel Fernández Narros, tomará posesión de su cargo este sábado, 6 de septiembre, a las 18.00 horas en una Eucaristía que presidirá el Arzobispo, don Luis Argüello, y que reunirá en la seo vallisoletana a fieles, autoridades religiosas y civiles.

Fernández Narros afronta esta nueva encomienda con "ganas", "ilusión" y un "agradecimiento a Dios y a hermanos" del Cabildo Catedralicio, que el pasado mes de junio lo eligieron para este cargo por un período de tres años, señalan desde la diócesis a través de un comunicado.

Para este sacerdote, ordenado en el año 1997, la Catedral es "la casa madre" de la Archidiócesis por tener en ella su sede el Arzobispo y, como deán y presidente del Cabildo, trabajará durante el próximo trienio "para abrirla más a la ciudad", en sintonía con el anunciado Proyecto para su restauración y revitalización.

El nuevo deán promoverá, además, una "mejora" en la accesibilidad al templo para las celebraciones religiosas y la promoción su "gran" patrimonio, señala a través de un comunicado.

Fernández Narros compatibilizará su labor "al servicio de la Iglesia y de todos" en la Catedral con la misión pastoral que tiene encomendada desde 2011 en la Parroquia de San Martín y San Benito el Viejo, donde seguirá ejerciendo como párroco.

PUEBLO SANTO

La Archidiócesis de Valladolid comienza un nuevo curso pastoral, que seguirá marcado por la celebración del Año Santo 'Peregrinos de Esperanza', con un especial llamamiento "a edificar un pueblo santo", como señaló en su primera carta pastoral del curso el Arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, invitando a los fieles a tomar como "modelo" a Santo Toribio de Mogrovejo, nacido en Mayorga y de cuya canonización se cumplirá en 2026 el tercer centenario.

A lo largo de este mes de septiembre tomarán también posesión los nuevos párrocos nombrados por el prelado vallisoletano.