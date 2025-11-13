Una decena de compañías participará en el XV Certamen de Teatro Aficionado de CyL en Baltanás (Palencia)

PALENCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una decena de compañías de teatro aficionado de toda la Comunidad participará en el XV Certamen de Teatro Aficionado de Castilla y León, que se va a celebrar en la localidad palentina de Baltanás entre el 29 de noviembre y el 31 de enero.

El certamen estrena ubicación, el Centro Cultural Polivalente de la localidad, cuyo Ayuntamiento promueve la cita en colaboración con la Federación de Grupos Aficionados de Teatro de Castilla y León.

La organización ha seleccionado algunas de las compañías de teatro aficionado más importantes de la Comunidad y ha confeccionado un programa que incluye todo tipo de propuestas desde el drama, a la comedia o la crítica social.

En este sentido, la Federación de Grupos ha destacado la importancia que tiene el teatro aficionado en la Comunidad, ya que en Castilla y León existen más de 300 compañías, de las que 80 están federadas.

Entre todas, cuentan con cerca de 3.000 personas que participan de una actividad que "dinamiza la vida cultural del territorio" con sus espectáculos, ha aseverado, para precisar que el año pasado ofrecieron cerca de 1.500 representaciones.

Las funciones del certamen se han programado los sábados y domingos, mientras la clausura tendrá lugar el 31 de enero y albergará la entrega de premios de esta edición que reconocerán a la Mejor interpretación principal, Mejor interpretación de reparto, Mejor dirección, Mejor estética y Mejor obra.

Las entradas para cada función costarán tres euros y los abonos para todo el ciclo, 20 euros. Estas se pueden adquirir en el Ayuntamiento de Baltanás o en el centro cultural media hora antes de la representación, así como en la web www.giglon.com.