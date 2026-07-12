Decenas de personas presencian la XVII Procesión Fluvial de la Virgen del Carmen de Valladolid

XVII Procesión Fluvial de la Virgen del Carmen de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas han presenciado este domingo, 12 de julio, la XXVII Procesión Fluvial de la Virgen del Carmen por el río Pisuerga de Valladolid, un "lugar icónico" desde el que se ha pedido por el fin de las guerras y la retención del talento en la ciudad.

La procesión ha comenzado sobre las 12.00 horas, con la imagen de la Virgen del Carmen en la embarcación, tras una misa solemne que ha tenido lugar en la ribera del Parque de las Moreras durante una mañana veraniega y ha concluido con la ofrenda floral.

En este contexto, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha puesto en valor esta tradición que marca un momento para acordarse de "todos aquellos que lo pasan mal", un contexto en el que ha recordado "especialmente" a las víctimas del terremoto de Venezuela y las del incendio de Los Gallardos (Almería).

Asimismo, ha pedido el fin de "todos aquellos conflictos y guerras que se están produciendo en el mundo", como los de Ucrania y Oriente Próximo, y ha hecho una petición también por la retención del talento vallisoletano.

"Que ese talento de los jóvenes vallisoletanos pueda quedarse aquí, que puedan desarrollar un proyecto de vida aquí, que es lo que ellos desean y lo que todos nosotros deseamos", ha apostillado antes de la procesión.

Igualmente, Carnero ha recordado la figura del carmelita, historiador y cronista de la ciudad Teófanes Egido, "ideador de este momento popular de devoción a la Virgen del Carmen" a través del río, un "lugar icónico en la vida de los vallisoletanos".

Junto al alcalde, han participado en la procesión la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez , y la concejala de Juventud, Carolina del Bosque, así como el exregidor de Valladolid, Javier León de la Riva.

Previamente, en la eucaristía celebrada en honor a la Virgen del Carmen, también ha participado la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal.