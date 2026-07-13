Declarada gravedad 1 en un fuego en Las Navas (Ávila) por restricciones leves a población o infraestructuras

Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 13 julio 2026 18:30
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VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado el índice de gravedad potencial 1 (IGR-1) en un incendio que se ha originado en la tarde de este lunes en el municipio abulense de Las Navas del Marqués, en una zona próxima a la estación y a la urbanización Ciudad Ducal, según información disponible en la web de Inforcyl.

Los datos de la Junta señalan que las llamas se han originado a las 17.06 horas de este lunes, en la zona de Ciudad Ducal, dentro del municipio de Las Navas del Marqués (Ávila).

A las 17.50 horas se ha declarado la situación de IGR-1 por leves restricciones para la población o leve afección en infraestructuras. Según muestra la web de Inforcyl, el incendio se encuentra próximo a una vía de ferrocarril y a la carretera autonómica CL-505.

En lugar se ha desplegado un operativo de extinción compuesto, según datos a las 18.30 horas, por seis medios, entre ellos dos agentes medioambientales o celadores, dos cuadrillas terrestres y dos autobombas. Aunque en un primer momento se informaba de la presencia de dos aeronaves, ya no consta que trabaje ninguna de ellas.

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