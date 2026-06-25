Declarada la situación operativa 1 en CyL por el número de incendios activos en León, 18 por rayos en las últimas horas

Declarada la situación operativa 1 en Castilla y León por el número de incendios activos en León, 18 por rayos en las últimas horas. - JCYL

LEÓN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado la situación operativa 1 en la Comunidad por el número de incendios activos en la provincia de León, 18 provocados por rayos en las últimas horas.

El operativo autonómico se ha movilizado para acudir a estos fuegos con convoyes de Zamora, Salamanca, Palencia, Segovia, Valladolid y UBA (autobombas) de siete provincias.

Los rayos de las tormentas de las últimas horas han sido la causa de los incendios que se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en Sotelo (Trabadelo), Congosto y Vega de Valcarce (Villafranca del Bierzo), todos ellos en la comarca leonesa de El Bierzo.

El fuego de Sotelo se produjo a las 21.25 horas de ayer y se elevó a IGR 1 cerca de las 4.00 horas y a las 21.27 horas se registró el incendio de Congosto, que alcanzó el IGR 1 a las 1.10. Por su parte, el de Vega de Valcarce fue declarado a las 22.25 horas y a las 5.39 horas se elevó a IGR 1.

En el incendio de Sotelo trabaja un agente medioambiental en estos momentos y dos en el de Vega de Valcarce, mientras que en el de Congosto prestan servicio un técnico, un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre, un bulldozer y una cuadrilla helitransportada, entre otros.

Además, continúa en IGR I el incendio de San Vicente (declarado el 19 de junio) y se encuentran activos otros fuegos en la provincia de León en Tabuyo del Monte, Paradasolana, Peranzanes, Valtuille de Arriba, Tejedo de Ancares y Burbia, la mayor parte de los mismos provocados por rayos y todos ellos producidos en las últimas horas.