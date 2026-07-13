Declarado de gravedad 1 un fuego en Guímara (León)

Declarado un fuego IGR 1 en Guímara (León). - JCYL

GUÍMARA (LEÓN), 13 (EUROPA PRESS)

La Junta ha declarado índice de gravedad potencial (IGR) 1 un incendio declarado en el término municipal de Guímara (León) ante la previsión de que se puedan tardar más de doce horas en su estabilización.

El fuego, que se declaró a las 22.40 horas de este domingo, 12 de julio, por causas que se investigan, ha sido declarado nivel 1 a las 8.02 horas de de este lunes, según la información de Medio Ambiente recogida por Europa Press.

En la extinción del fuego trabajan por el momento dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, una autobomba y un bulldozer.