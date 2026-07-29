Declarado de gravedad 2 un indendio forestal originado de forma accidental en Veguellina (León) - JCYL

LEÓN, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio accidental originado este miércoles en la localidad leonesa de Veguellina, al suponer una "amenaza seria" a poblaciones y precisar de medidas de socorro de la población o protección de bienes.

El incendio se ha declarado a las 17.30 horas de este 29 de julio y se ha elevado a IGR 2 a las 19.30 horas, tal y como han indicado desde la Consejería de Medio Ambiente.

En el lugar trabajan agentes medioambientales, celadores, cuadrillas terrestres, una autobomba y un medio aéreo para controlar el avance de las llamas.