Declarado el IGR 1 para un incendio en Garcibuey (Salamanca) con una veintena de medios desplegados - JCYL

SALAMANCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 para un incendio que afecta al término municipal de Garcibuey, en la provincia de Salamanca, que cuenta con una veintena de medios desplegados.

Las llamas se originaron, por causas que se investigan, a las 12.59 horas del viernes y en el lugar trabaja un dispositivo formado por tres agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres brigadas helitransportadas, cuatro autobombas, dos bulldózer y cuatro medios aéreos.