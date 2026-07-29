Declarado un incendio forestal con índice de gravedad 2 en Valdelaloba (León) - JCYL

LEÓN, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) en un incendio forestal que se originado en la localidad leonesa de Valdelaloba, en la comarca de Vega de Espinareda, debido a que puede implicar "graves riesgos" para la población y bienes no forestales.

Las llamas han comenzado a las 18.28 horas de este miércoles y posteriormente se ha declarado el IGR-2 a las 20.23 horas porque se consideraba que podía "comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales".

Según la plataforma de incendios de la Junta, Inforcyl, en el lugar trabaja un operativo formado por un medio de extinción, mientras las causas de origen del fuego se encuentran en investigación.