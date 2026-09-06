Declarado un incendio de gravedad 2 en La Calabaza, en Aranda de Duero (Burgos) - JCYL

BURGOS, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio originado este domingo en la localidad de La Calabaza, perteneciente al municipio de Aranda de Duero (Burgos).

El fuego se ha activado a las 14.48 horas de este 6 de septiembre y se ha elevado a nivel 2 a las 16.39 horas debido a que puede comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales.

Según la plataforma Inforcyl de la Junta, casi una treintena de medios terrestres y aéreos trabaja en el lugar para extinguir este incendio cuya causa está en investigación.