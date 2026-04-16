Declarado un incendio de gravedad 1 en Lubían (Zamora) ante la previsión de que afecte a más de 30 hectáreas

Declarado IGR 1 en Lubián en Zamora en previsión de que pueda afectar a masas arboladas de más de 30 hectáreas
Declarado IGR 1 en Lubián en Zamora en previsión de que pueda afectar a masas arboladas de más de 30 hectáreas - NATURALEZA CYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 16 abril 2026 18:13
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   ZAMORA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en la localidad zamorana de Lubián, en la comarca de Puebla de Sanabria, ante la previsión de que pueda afectar a masas arboladas de más de 30 hectáreas.

   De acuerdo a los datos de la plataforma Inforcyl, este fuego se ha originado a las 13.10 horas de este jueves y se ha elevado a IGR 1 a las 14.38 horas, mientra que se investigan las causas de su origen.

   En el lugar está desplegado un operativo formado por 21 medios terrestres y aéreos. En concreto, cinco agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos bulldozer, dos brigadas y cinco helicópteros.

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